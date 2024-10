Oferta akcji Żabki obudziła w końcu inwestorów indywidualnych

To już ostatni moment na to by zapisać się na akcje Żabki w IPO. Biura maklerskie zapisy będą przyjmować jedynie do środy, do godz. 15.00. Brokerzy spodziewają się, że to właśnie ostatniego dnia inwestorzy wykażą się największą determinacją. Już teraz jednak sygnalizują, że popyt ze strony klientów indywidualnych jest znaczący i przy pierwotnych parametrach emisji trzeba się nastawić na dużą redukcję zapisów.

Reklama

Jest ruch w biznesie

Oczekiwania wobec oferty Żabki od początku były bardzo duże. Z jednej strony liczono, że będzie to przełom dla całego rynku IPO w Warszawie, a z drugiej oczekiwano także, że zmobilizuje inwestorów indywidualnych do większej aktywności na rynku. Jest szansa, że oczekiwania te zostaną spełnione. Maklerzy, z którymi rozmawialiśmy, przyznają, że oferta Żabki podziałała na wyobraźnię inwestorów.

Czytaj więcej Biura maklerskie IPO Żabki: promocje i kredyty w biurach maklerskich Tylko do środy do godz.15.00 inwestorzy indywidualni mogą zapisywać się na akcje Żabki w IPO. Niektórzy brokerzy przygotowali dla nich specjalne oferty z tej okazji.

– Zainteresowanie ofertą rośnie w zasadzie z dnia na dzień. Apogeum spodziewamy się oczywiście w środę. Cieszyć może fakt, że w IPO biorą udział nie tylko nasi dotychczasowi klienci, ale także pojawiają się i nowi, również ci bardziej majętni – mówi szef jednego z biur maklerskich.