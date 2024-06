Mentzen coraz bliżej debiutu na NewConnect

- IPO Mentzen SA było najliczniejszą pod względem udziału inwestorów i największą wartościowo ofertą publiczną akcji opartą na Memorandum Informacyjnym. Mam nadzieję, że dzięki temu sukcesowi inni przedsiębiorcy również zdecydują się na taki krok, co powinno zwiększyć zainteresowanie Giełdą wśród inwestorów indywidualnych. Mentzen SA zyskała ponad 900 nowych inwestorów. Chciałbym by to grono systematycznie rosło, wierzę, że będą to również ambasadorzy naszej firmy – powiedział Sławomir Mentzen. – W moich planach jest także rekomendacja WZA wypłaty maksymalnej możliwej wartości dywidendy w każdym roku, po uwzględnieniu ograniczeń regulacyjnych (KSH) oraz ewentualnych dodatkowych nakładów na działalność rozwojową. – dodał.