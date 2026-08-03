Byki tygodnia, czyli spółki z pozytywnymi sygnałami analizy technicznej

Orlen próbuje zawrócić przy średniej
Akcje
paliwowego giganta potaniały w minionym tygodniu ze szczytu hossy przy 156
zł do 144,5 zł. Notowania poruszają się w rytm cen ropy naftowej.
Tymczasem cena czarnego złota zależy od nastrojów w Cieśninie Ormuz. Eskalacja
napięć podnosi wyceny, a deeskalacja obniża. Orlen stał się więc swoistym
amortyzatorem geopolitycznych nastrojów. Kurs akcji jest w układzie
krótkoterminowej korekty i próbuje zawrócić nad średnią z 50 sesji. Wsparcie
to znajduje się przy 137 zł. Oporem jest wspomniane maksimum hossy, będące
jednocześnie szczytem wszech czasów.