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Byki tygodnia, czyli spółki z pozytywnymi sygnałami analizy technicznej

Publikacja: 03.08.2026 06:00

Byki tygodnia, czyli spółki z pozytywnymi sygnałami analizy technicznej

Foto: Adobestock

Piotr Zając, Finsite.pl

Orlen próbuje zawrócić przy średniej

Akcje paliwowego giganta potaniały w minionym tygodniu ze szczytu hossy przy 156 zł do 144,5 zł. Notowania poruszają się w rytm cen ropy naftowej. Tymczasem cena czarnego złota zależy od nastrojów w Cieśninie Ormuz. Eskalacja napięć podnosi wyceny, a deeskalacja obniża. Orlen stał się więc swoistym amortyzatorem geopolitycznych nastrojów. Kurs akcji jest w układzie krótkoterminowej korekty i próbuje zawrócić nad średnią z 50 sesji. Wsparcie to znajduje się przy 137 zł. Oporem jest wspomniane maksimum hossy, będące jednocześnie szczytem wszech czasów. 

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