Niedźwiedzie, czyli spółki z negatywnymi sygnałami analizy technicznej

Bioceltix poniżej granicy hossy
Notowania akcji
producenta leków weterynaryjnych zaczęły piątkową sesję dużą luką spadkową. Cena
przy wyraźnie podwyższonym obrocie zawróciła spod okrągłych 100 zł i za
jednym zamachem przełamała średnie z 50 i 200 sesji. Tak silny ruch
zachwiał wzrostowym układem, budowanym na wykresie od kwietnia. Zaraz po
starcie piątkowego handlu cena naruszyła 82 zł, a więc znalazła się najniżej
od początku czerwca. Przy 80 zł jest potencjalne wsparcie wyznaczone przez
majowy dołek. Jego przełamanie zwiększy ryzyko pogłębienia tegorocznego
minimum.