Niedźwiedzie, czyli spółki z negatywnymi sygnałami analizy technicznej

Bioceltix poniżej granicy hossy

Notowania akcji producenta leków weterynaryjnych zaczęły piątkową sesję dużą luką spadkową. Cena przy wyraźnie podwyższonym obrocie zawróciła spod okrągłych 100 zł i za jednym zamachem przełamała średnie z 50 i 200 sesji. Tak silny ruch zachwiał wzrostowym układem, budowanym na wykresie od kwietnia. Zaraz po starcie piątkowego handlu cena naruszyła 82 zł, a więc znalazła się najniżej od początku czerwca. Przy 80 zł jest potencjalne wsparcie wyznaczone przez majowy dołek. Jego przełamanie zwiększy ryzyko pogłębienia tegorocznego minimum.