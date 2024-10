Mimo mniejszych strat, kondycja Azotów nadal jest trudna

Biznesem, który w III kwartale zanotował największy wzrost przychodów był ten dotyczący produkcji i sprzedaży tworzyw sztucznych. Zanotowano w nim ponad dwukrotny wzrost sprzedaży (do 529 mln zł). To głównie zasługa rosnącej produkcji i sprzedaży realizowanej przez zależną Grupę Azoty Polyolefins, do której należy nowy zakład propylenu i polipropylenu w Policach. W okresie lipiec-wrzesień łączny wolumen sprzedaży tej spółki wyniósł 56 tys. ton.

Pozytywnym zjawiskiem w biznesie tworzyw był też spadek cen surowca (fenolu) przy wzroście cen głównego produktu, czyli poliamidu naturalnego. Mimo to zanotowano podobne straty jak rok temu. To efekt taniego importu realizowanego do UE.

Azoty domagają się wprowadzania ceł na import nawozów

Ogromna podaż produktów z innych kontynentów była również przyczyną strat w biznesie chemicznym. W tym przypadku udało się jednak ich skalę mocno ograniczyć mimo realizacji przychodów na porównywalnym poziomie co rok temu. To m.in. następstwo ograniczenia nierentownej produkcji mocznika na cele techniczne i melaminy. Poza tym pozytywny wpływ na rentowność miał tu spadek cen zdecydowanej większości podstawowych surowców produkcyjnych.

Wreszcie kluczowy biznes agro, przy 11-proc. spadku przychodów, wykazał o połowę mniejsze straty niż przed rokiem. Negatywny wpływ na rentowność w tym obszarze - poza wspomnianym importem nawozów z Rosji i Białorusi - miały negatywne oceny gospodarstw rolnych dotyczące opłacalność rezonowanej przez nie produkcji, co przełożyło się na niski popyt na nawozy.

W biznesie nawozowym jest jednak szansa na poprawę sytuacji. Azoty, a za nimi polski rząd coraz mocniej naciskają unię europejską, aby ta wprowadziła cała na tanie produkty ze Wschodu. Kilka dni temu resort aktywów państwowych wnioskował do ministerstwa rozwoju o koordynację działań w sprawie wystąpienia do Komisji Europejskiej o ustanowienie 30-proc. ceł na import nawozów z Rosji i Białorusi.