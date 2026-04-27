Byki tygodnia, czyli spółki z pozytywnymi sygnałami analizy technicznej

Grupa Kęty z nowym szczytem hossy

Pod koniec czerwca cena akcji dostawcy profili i komponentów aluminiowych odbiła się od granicy hossy, czyli średniej z 200 sesji, w rejonie 900 zł. W minionym tygodniu cena wyznaczyła nowy szczyt hossy 1155 zł. W miesiąc cena wyszła z korekty. W ostatnich dniach pomagać mógł raport wynikowy za I kwartał (w tym 145 mln zł zysku netto) i rekomendacja dywidendy w wysokości 49,05 zł. Cena akcji porusza się w długoterminowym trendzie wzrostowym. Tempo zwyżek nie jest wysokie, ale notowania regularnie poprawiają ATH. Strefę wsparcia wyznaczają średnie z 50 i 200 sesji, znajduje się obecnie odpowiednio na poziomach 1040 i 950 zł.