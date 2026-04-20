Niedźwiedzie, czyli spółki z negatywnymi sygnałami analizy technicznej

Kogeneracja z problemami przy oporze

Właściciel elektrociepłowni pokazał w minionym tygodniu wybrane, szacunkowe dane za I kwartał i raport roczny. Notowania wykazywały podwyższoną zmienność przy podwyższonym obrocie. Kurs w porywach rósł do 82 zł, czyli znalazł się na kilkuletnim maksimum, by później zejść w rejon 72,6 zł, czyli poniżej średniej z 50 sesji. Opór przy 80 zł po raz trzeci w tym roku okazuje się silną barierą. Na wykresie zarysował się niesymetryczny podwójny szczyt z linią wsparcia przy 64 zł, pokrywającą się ze średnią z 200 sesji. Poziom 80 zł pozostaje natomiast technicznym oporem.