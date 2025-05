Niedźwiedzie, czyli spółki z negatywnymi sygnałami analizy technicznej

Asbis zawraca spod oporu

Kurs akcji dystrybutora sprzętu IT spadł w czwartek o 10,5 proc. przy podwyższonym wolumenie. Na wykresie powstała duża luka, a cena przełamała średnią z 50 sesji. Notowania zawróciły spod długoterminowego oporu w okolicy 29 zł, a na oscylatorze MACD pojawił się sygnał zwrotu. Zniżki miały swoją przyczynę. Spółka pokazała wyniki za pierwszy kwartał. Przychody były rekordowe, bo wyniosły 736 mln USD, ale zysk netto spadł o niemal 50 proc., do 7,3 mln. Powodem spadku marż miały być nielegalny import iPhone’ów w Kazachstanie i sytuacja w Ukrainie. Najbliższy opór to średnia z 50 sesji, a wsparcie to średnia z 200 sesji.