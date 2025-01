Byki tygodnia, czyli spółki z pozytywnymi sygnałami analizy technicznej

Parkiet

Dystrybutor robotów chirurgicznych od lipca 2022 r. regularnie zwiększa kapitalizację. Fazy schłodzenia kończą się w strefie między średnimi z 50 i 200 sesji, a kolejne fale zwyżek przynoszą nowe szczyty. Sytuacja na wykresie pokrywa się z tą fundamentalną. W ostatnich dwóch latach spółka zanotowała wyraźny skok przychodów i zysku netto, w ESPI nie brakuje komunikatów o zamówieniach na robota da Vinci, ponadto rynek wiąże duże nadzieje z segmentem radiofarmaceutyków. Na ostatniej sesji 2024 r. kurs akcji ustanowił rekord 202,5 zł, co oznacza, że cały rok zamknął stopą zwrotu 136 proc. i sygnałem kontynuacji hossy.

Rainbow Tours z apetytem na kolejne rekordy

Parkiet

kursu akcji operatora turystycznego to podobnie jak w przypadku CCC i Synektika przykład książkowego, długoterminowego trendu wzrostowego. Przez ostatnie 12 miesięcy walory podrożały o 140 proc., co plasuje spółkę w ścisłej czołówce najlepszych emitentów minionego roku. Aktualny szczyt historyczny, ustanowiony 9 grudnia, to 139,6 zł. Na zamknięciu sesji 30 grudnia walory kosztowały 133,4 zł, więc nowy rekord jest w zasięgu ręki. Zwłaszcza że przychody z pierwszych trzech kwartałów 2024 r. i ostatnie dane za październik i listopad sugerują, że cały rok będzie dla biznesu również rekordowy.

Zajrzyj na kanał autora: youtube.com/@finsite