Na jakie zasięgi wskazuje efekt stycznia?

Historyczne statystyki dla WIG pokazują, że najlepsze dla niego miesiące roku to lipiec (średnia 3,6 proc.), grudzień (3,5 proc.) i styczeń (3,45 proc.). W minionym 2024 r. żadna z tych prawidłowości się nie sprawdziła: w styczniu WIG spadł o 1,3 proc., w lipcu o 4,8 proc., a w grudniu zyskał wspomniane, skromne 0,26 proc. Nie od dziś wiadomo jednak, zwłaszcza na giełdzie, że choć historia lubi, to powtarzać się nie musi. Co jednak istotne – mimo nieregularnej sezonowości trzech wspomnianych miesięcy, wciąż ich statystyki pozostają wyraźnie lepsze niż pozostałej dziewiątki. Zakładając zatem, że 2025 r. przywróci statystyczne prawidła, można z umiarkowanym optymizmem patrzeć na styczeń. Jego wspomniana średnia dla WIG to 3,45 proc. Gdy z szeregu danych usuniemy wartości skrajne, to średnia wciąż pozostaje na wysokim poziomie, bo wynosi 3 proc. Trochę słabiej wygląda trafność, bo na 33 lata 18 styczni było wzrostowych, a 15 spadkowych. Co jednak ważne – średni spadek podczas spadkowych styczni to 4,2 proc., a średni wzrost podczas wzrostowych to 9,8 proc. Biorąc pod uwagę wyprzedanie naszego rynku i zakładając, że sezonowość powróci, można oczekiwać, że WIG zyska w tym miesiącu od 3,45 do 9,8 proc., co licząc od zamknięcia grudnia, dawałoby zasięg wzrostu między 82 322 a 87 375 pkt. Średnie z 50 i 200 sesji mogą zatem zostać pokonane, co przybliży scenariusz powrotu hossy. Pytanie tylko, czy Donald Trump na to pozwoli?

