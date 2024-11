Byki tygodnia, czyli spółki z pozytywnymi sygnałami analizy technicznej

Parkiet

Wyznaczanie wieloletnich szczytów cenowych to ostatnio rzadki widok na GPW. Udało się to jednak zrobić obuwniczej spółce, której akcje poszybowały do poziomu 195 zł. Tak wysoko nie były od maja 2019 r. Zwyżki napędzały prognozy zaprezentowane przez prezesa Dariusza Miłka. Zapowiedział on potrojenie liczby sklepów w najbliższych latach. Cena akcji kontynuuje hossę i na horyzoncie jest okrągłe 200 zł. Wydana dwa tygodnie temu rekomendacja od DM BOŚ wyceniła walory na 213 zł, co wraz z planem prezesa i szacunkowymi wynikami za trzeci kwartał (zysk operacyjny 330 mln zł) napawa optymizmem.

Zremb z dynamicznym wybiciem w górę

Parkiet

Producent kontenerów jest jedną z gwiazd listopada. Cena akcji odbiła się z okolic wsparcia 3,5 zł i w porywach rosła do 4,93 zł. Kurs dotarł zatem do długoterminowego oporu 5 zł. Wybicie mogłoby otworzyć drogę do szczytu hossy 5,37 zł. Pytanie, czy wystarczy siły napędowej, którą w ostatnim czasie były kontrakty dla sił zbrojnych, w tym m.in. zaangażowanie w projekt „Miecznik” (wielozadaniowe fregaty dla polskiej Marynarki Wojennej)? W krótkim terminie oscylatory sygnalizują już silne wykupienia, ale w szerszym horyzoncie czasowym kierunek trendu przemawia na korzyść byków.