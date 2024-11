Niedźwiedzie, czyli spółki z negatywnymi sygnałami analizy technicznej

Parkiet

Kurs akcji przedstawiciela branży handlu hurtowego naruszył w minionym tygodniu poziom 8 zł, co oznacza, że znalazł się najniżej od lutego 2022 r. Cena akcji kontynuuje bessę. W minionym tygodniu spadki nakręcił raport wynikowy, który zarówno w odniesieniu do konsensusu PAP, jak i w ujęciu rok do roku pokazał spadki. Zwłaszcza na poziomie zysku operacyjnego (83 mln zł, konsensus 86 mln zł, rok temu 142 mln zł). Słabość Eurocashu koreluje dodatnio zarówno ze wspomnianą obok słabością Allegro i danymi o sprzedaży detalicznej, a także z nieudanym debiutem Żabki.

Pepco z nowym historycznym minimum

W czwartek kurs akcji właściciela sieci sklepów spadał nawet do 15,17 zł. To najniższy poziom w giełdowej historii spółki. Zamknięcie sesji wypadło jednak znacznie wyżej (16,56 zł), a na wykresie powstała świeca z długim, dolnym cieniem. Popyt podjął wyraźną próbę powrotu do ważnej, długoterminowej strefy wsparcia (16,5–17 zł), która trzy razy na przestrzeni ostatnich 13 miesięcy zatrzymywała podaż. W tym kontekście można liczyć na cykliczny zwrot i czwartą falę zwyżek. Szkopuł w tym, że to nowe dno koresponduje ze słabością Allegro i Eurocashu, a ponadto ekspansję na rynku polskim zapowiedział niemiecki konkurent Woolworth.