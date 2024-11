Byki tygodnia, czyli spółki z pozytywnymi sygnałami analizy technicznej

Allegro z siłą relatywną wobec rynku

Właściciel platformy handlowej wyróżniał się w minionym tygodniu pozytywnie na tle innych dużych spółek. Do środy kurs akcji zanotował pięć wzrostowych sesji z rzędu. Cena zawróciła na wsparciu 34 zł, wróciła nad średnią z 200 sesji i naruszyła 50-sesyjną. Na oscylatorach MACD i RSI widać cykliczne zwyżki i spory margines przed osiągnięciem wykupienia. W tym kontekście rosną szanse na ruch do górnej granicy średnioterminowego kanału spadkowego (38 zł), której przebicie otworzyłoby drogę do powrotu hossy. Warto dodać, że tydzień temu analityk Citi Rafał Wiatr podniósł rekomendację dla Allegro z „neutralnie” do „kupuj”.