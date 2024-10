Niedźwiedzie, czyli spółki z negatywnymi sygnałami analizy technicznej

Od 28 października do 22 listopada potrwa główny etap Parkiet Challenge. Później tydzień dogrywki, a 4 grudnia na GPW wielki finał rywalizacji. Na zwycięzcę czeka 20 tys. zł oraz Hyundai Santa Fe do dyspozycji przez tydzień. Do gry można dołączyć na gra.parkiet.com.