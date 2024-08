Niedźwiedzie, czyli spółki z negatywnymi sygnałami analizy technicznej

Jastrzębska Spółka Węglowa osunęła się od początku roku o 40 proc. po 28-proc. przecenie w ubiegłym roku. W ostatnich dniach kurs broni się przed spadkiem na poziomie 25 zł. Przy tym pułapie kurs był także w czerwcu tego roku, ale w dłuższym terminie poziom ten nie odgrywał poważniejszej roli. Wyhamowanie przy 25 zł może więc okazać się tylko przystankiem przed dalszą przeceną węglowego przedsiębiorstwa. W razie obrony i zmiany trendu w średnim terminie pierwszym poważnym oporem będą okolice 30 zł.paan

KGHM z ryzykiem zwrotki po sierpniowym odbiciu notowań

Notowania KGHM skorelowane są mocno z ceną miedzi, a ta z kolei porusza się w takt światowej koniunktury gospodarczej. W ostatnim czasie notowania surowca nieco odrobiły, choć oczywiście bardzo daleko im do tegorocznych szczytów. Samo KGHM w ubiegłym tygodniu domknęło lukę bessy powstałą w połowie lipca, ale to dość skromny dorobek popytu. Opór na 141 zł dał się we znaki, a nieliczne próby podejścia kupujących były szybko tłumione. W piątek akcje KGHM zyskały, ale kurs zatrzymał się w połowie spadkowej świecy z czwartku, co raczej jest sygnałem do dalszej dystrybucji.pan