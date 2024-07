Byki tygodnia, czyli spółki z pozytywnymi sygnałami analizy technicznej

Kurs akcji dystrybutora rowerów wrócił w kwietniu po sześciomiesięcznej konsolidacji na wzrostową ścieżkę. W minionym tygodniu cena odbiła się od średniej z 50 sesji, przebiła 25 zł i podeszła pod ATH. Ponadto oscylator MACD zakręcił nad linią zero i pokazał sygnał kupna. Zwyżkom sprzyjały dane o szacunkowych przychodach za II kwartał – 104 mln zł, czyli 48 proc. więcej w ujęciu rok do roku. Ponadto spółce sprzyjała rekomendacja Trigona i informacja, że rząd pracuje nad dopłatami do rowerów elektrycznych. Najbliższy cel to ATH. Wsparciem jest poprzedni szczyt 21,4 zł.

TEXT próbuje zmienić długoterminowy układ sił

W minionym tygodniu na GPW pozytywnie wyróżniał się TEXT, czyli dawny LiveChat. W środę kurs akcji wzrósł o 13,1 proc., przebił 80 zł, by w czwartek pokonać średnią z 50 sesji. Trwa dynamiczna korekta wzrostowa w bessie, którą napędziły szacunkowe wyniki kwartalne. Spółka szacuje, że w ciągu ostatnich trzech miesięcy otrzymała z tytułu płatności za swoje produkty 22,62 mln USD, co oznacza wzrost w ujęciu rok do roku o 12,2 proc. Pytanie, czy ten fundamentalny impuls wystarczy na dłużej. Z punktu widzenia AT kluczowe będzie zachowanie przy średniej z 200 sesji, czyli umownej granicy hossy. O ile kurs tam dotrze.