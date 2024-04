Niedźwiedzie, czyli spółki z negatywnymi sygnałami analizy technicznej

Asbis w kierunku dolnej granicy konsolidacji

Kurs akcji dystrybutora sprzętu IT porusza się w długoterminowej konsolidacji. Większość krótkoterminowych wahań zamyka się w przedziale 24–30 zł. W minionym tygodniu cena spadała do 24,8 zł, zbliżając się do dolnej granicy. Rynek źle przyjął wywiad wiceprezesa spółki, który powiedział m.in., że „w styczniu i w lutym tego roku dynamika przychodów zwolniła, a marzec będzie słabszy rok do doku”. Notowania akcji pozostają poniżej średnich z 50 i 200 sesji i jeśli presja podaży się utrzyma, a 24 zł pęknie, zwiększy się ryzyko długoterminowego przesilenia na korzyść strony podażowej.