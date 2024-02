XTB z powtórką ze spadkowej historii

Parkiet

Dwa tygodnie temu broker ustanawiał rekord historyczny po publikacji szacunkowych wyników za IV kwartał, a w minionym zanotował silne schłodzenie po publikacji informacji o ABB. Ta ostatnia pojawiła się w poniedziałek po sesji. Główny akcjonariusz postanowił sprzedać 10 proc. udziałów po cenie 41 zł za walor, czyli 12 proc. poniżej rynku. We wtorek kurs akcji spadł o 8,3 proc. Sytuacja jest analogiczna do tej z maja 2023 r. Wtedy kurs potrzebował dwóch miesięcy, by odrobić straty, co zwiększa ryzyko, że układ obecnej korekty się przedłuży. Najbliższe wsparcie wyznacza poniedziałkowa luka.

