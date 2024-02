Byki tygodnia, czyli trzy spółki z szansami na zwyżki...

Parkiet

W środę po sesji spółka dostarczająca akcesoria dla służb mundurowych pokazała szacunkowe wyniki za 2023 r. Jednostkowy przychód ze sprzedaży wyniósł 154,1 mln zł, czyli był o 118,9 proc. wyższy w ujęciu rok do roku. W czwartek rynek zareagował potężną luką wzrostową i finalną zwyżką notowań o 13,5 proc. przy wolumenie niewidzianym od dziesięciu miesięcy. Cena odbiła się od średniej z 200 sesji, co zwiększa szanse na to, że obserwowany od drugiej połowy grudnia ruch to początek silniejszego trendu. Najbliższy opór znajduje się przy 3,6 zł. Wspomniana luka wyznacza natomiast strefę wsparcia.

Comp schłodzony do ważnych poziomów cenowych

Przedstawiciel branży informatycznej to jedna z tych spółek, które nie przyciągają zbytniej uwagi inwestorów, i do najpłynniejszych nie należy. Nie zmienia to jednak faktu, że kurs akcji od 13 miesięcy porusza się w stabilnym trendzie wzrostowym. Na wykresie widać wyraźną powtarzalność – kończenie korekt na średniej z 50 sesji, w momencie zejścia MACD do linii 0. W minionym tygodniu spółka testowała wspomnianą średnią, a oscylator jest coraz bliżej wskazanej granicy. To daje statystyczne szanse na odbicie. Ponadto w minionym tygodniu spółka podała szczegóły skupu akcji własnych.