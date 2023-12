Padają kolejne rekordy. Dokąd może wzrosnąć WIG?

Hossa na warszawskim rynku akcji trwa w najlepsze. W środę szeroki WIG ustanowił nowy historyczny szczyt, sięgając w porywach 77 666 pkt. To oznacza, że skala jego wzrostu w tym roku dochodzi już do 35 proc., a licząc od początku hossy, czyli od października 2022 r., indeks zyskał już 72 proc. Warto zwrócić uwagę, że w trwającym układzie wzrostowym doszło do dwóch silnych, bardzo podobnych korekt. Mowa o falach schłodzenia z okresów luty–marzec i sierpień–wrzesień. Zasadnicze podobieństwa są dwa. Pierwsze dotyczy skali korekty. Podczas pierwszej indeks spadł 12,2 proc., a podczas drugiej o 12,7 proc. Drugie dotyczy wsparcia, na którym schłodzenie się zatrzymało – w obu przypadkach, niemal w punkt, była to linia średniej kroczącej z 200 sesji. Dlaczego o tym piszę? Bo poszukuję potencjalnego zasięgu trwającej fali wzrostowej i za punkt odniesienia może mi posłużyć zasięg zwyżek po pierwszej ze wspomnianych korekt. Wyniósł on wówczas – licząc od dołka z marca do szczytu z lipca – 32,1 proc. Zakładając powtórkę z historii, obecna fala powinna skończyć się na poziomie 83 500 pkt. To niewątpliwie optymistyczny wynik. Trudno sobie wyobrazić, by udało się go osiągnąć jeszcze w tym roku, ale pamiętajmy, że przed nami styczeń i jego sezonowe odchylenie na plus.