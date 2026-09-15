Dawid Wrona, prezes Archicomu.
Na konferencji poświęconej publikacji wyników za I połowę 2026 r., które opisaliśmy w porannym tekście, na pytania odpowiadali prezes Archicomu Dawid Wrona i członkini zarządu ds. finansowych Justyna Kawa.
Czytaj więcej
Większa liczba mieszkań wydanych z własnych projektów pozwoliła zaksięgować wzrost wyników finansowych w I połowie 2026 r. Deweloper podtrzymuje ce...
Archicom podtrzymał cel na ten rok mówiący o nowym rekordzie, czyli sprzedaży 3,2-3,5 tys. mieszkań. W I półroczu grupa znalazła nabywców na 1321 lokali, o 14 proc. więcej niż rok wcześniej, z czego z własnych projektów na 1234 lokale (wzrost o 24 proc.) – reszta to mieszkania z portfela spółki matki (Echo Investment) – tu Archicom pobiera prowizję za zarządzanie i sprzedaż tymi projektami.
Na konferencji wynikowej spółka pokazała konkretny plan na II półrocze. W III kwartale liczy na sprzedaż około 800 lokali, a w IV kwartale 1,1-1,4 tys. – tyle pozwala oszacować bieżąca sprzedaż, przedsprzedaż (etap przed uzyskaniem pozwolenia na budowę), rezerwacje i harmonogram nowych inwestycji. Prezes Wrona podkreślił, że we wrześniu widać powrót zainteresowania klientów po wakacjach – we wszystkich segmentach rynku. Deweloper buduje zarówno apartamenty premium (Archicom Collection), ale dąży, aby połowę oferty stanowiły mieszkania z przeciętnej półki.
Dotychczas najlepszym dla Archicomu był IV kwartał 2025 r., kiedy podpisano 1066 umów.
Na koniec czerwca w ofercie było 3,16 tys. lokali. W III kwartale do oferty wejdzie jeszcze 1285 mieszkań w Łodzi, Wrocławiu, Warszawie i Poznaniu.
Firma podtrzymała cel strategiczny na 2027 r., czyli wzrost sprzedaży do 4 tys. mieszkań.
Czytaj więcej
Deweloperzy konkurują na czyny, nie słowa. Klienci chcą widzieć, co kupują, porównać stosunek jakości do ceny, więc wybierają mieszkania gotowe lub...
Struktura sprzedaży jest istotna dla przychodów. W I połowie 2026 r. Archicom przekazał klientom 983 mieszkania z własnych projektów, o 173 proc. więcej niż rok wcześniej, a wliczając projekty Echa – 1137. Cel przekazań grupy na 2026 r. to 3-3,2 tys. mieszkań – z tego 200-300 to lokale z projektów Echa. W przekazaniach w III kwartale pojawią się pierwsze apartamenty z warszawskiego luksusowego projektu M7.
W I połowie 2026 r. Archicom kupił grunty za 140 mln zł, w trakcie negocjacji są parcele o wartości 500 mln zł. W najbliższym czasie spółka spodziewa się zawrzeć umowy w Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu na 2,2 tys. lokali w segmencie popularnym.
Archicom buduje w sześciu miastach. Kolejne, Trójmiasto, jest wciąż na radarze i w trakcie analiz, prezes nie sprecyzował, kiedy można się spodziewać wejścia Archicomu na ten rynek.
Członkini zarządu ds. finansowych Justyna Kawa zapowiedziała, że Archicom w tym roku wypuści obligacje na wcześniejszy wykup droższego długu. W tej chwili na Catalyście notowane są cztery serie, zapadające w lutym i czerwcu 2027 r. (tu marże to 3,4 i 3,25 pkt. proc. ponad WIBOR 6M, a wartość papierów to 210 mln i 168 mln zł), w czerwcu 2028 r. (3,1 pkt. proc.) i w marcu 2029 r. (2,55 pkt. proc.).
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas