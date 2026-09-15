Na konferencji poświęconej publikacji wyników za I połowę 2026 r., które opisaliśmy w porannym tekście, na pytania odpowiadali prezes Archicomu Dawid Wrona i członkini zarządu ds. finansowych Justyna Kawa.

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Archicom idzie śmiało na rekord sprzedaży i przekazań mieszkań.
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Archicom idzie śmiało na rekord sprzedaży i przekazań mieszkań

Szczyt sprzedaży mieszkań spodziewany pod koniec roku

Archicom podtrzymał cel na ten rok mówiący o nowym rekordzie, czyli sprzedaży 3,2-3,5 tys. mieszkań. W I półroczu grupa znalazła nabywców na 1321 lokali, o 14 proc. więcej niż rok wcześniej, z czego z własnych projektów na 1234 lokale (wzrost o 24 proc.) – reszta to mieszkania z portfela spółki matki (Echo Investment) – tu Archicom pobiera prowizję za zarządzanie i sprzedaż tymi projektami.

Na konferencji wynikowej spółka pokazała konkretny plan na II półrocze. W III kwartale liczy na sprzedaż około 800 lokali, a w IV kwartale 1,1-1,4 tys. – tyle pozwala oszacować bieżąca sprzedaż, przedsprzedaż (etap przed uzyskaniem pozwolenia na budowę), rezerwacje i harmonogram nowych inwestycji. Prezes Wrona podkreślił, że we wrześniu widać powrót zainteresowania klientów po wakacjach – we wszystkich segmentach rynku. Deweloper buduje zarówno apartamenty premium (Archicom Collection), ale dąży, aby połowę oferty stanowiły mieszkania z przeciętnej półki.

Dotychczas najlepszym dla Archicomu był IV kwartał 2025 r., kiedy podpisano 1066 umów.

Na koniec czerwca w ofercie było 3,16 tys. lokali. W III kwartale do oferty wejdzie jeszcze 1285 mieszkań w Łodzi, Wrocławiu, Warszawie i Poznaniu.

Firma podtrzymała cel strategiczny na 2027 r., czyli wzrost sprzedaży do 4 tys. mieszkań.

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Zbigniew Juroszek, prezes Atalu.
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Prezes Atalu: sprzedaż tysiąca mieszkań kwartalnie realna

Trójmiasto na radarze Archicomu. Kiedy deweloper wejdzie na siódmy rynek?

Struktura sprzedaży jest istotna dla przychodów. W I połowie 2026 r. Archicom przekazał klientom 983 mieszkania z własnych projektów, o 173 proc. więcej niż rok wcześniej, a wliczając projekty Echa – 1137. Cel przekazań grupy na 2026 r. to 3-3,2 tys. mieszkań – z tego 200-300 to lokale z projektów Echa. W przekazaniach w III kwartale pojawią się pierwsze apartamenty z warszawskiego luksusowego projektu M7.

W I połowie 2026 r. Archicom kupił grunty za 140 mln zł, w trakcie negocjacji są parcele o wartości 500 mln zł. W najbliższym czasie spółka spodziewa się zawrzeć umowy w Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu na 2,2 tys. lokali w segmencie popularnym.

Archicom buduje w sześciu miastach. Kolejne, Trójmiasto, jest wciąż na radarze i w trakcie analiz, prezes nie sprecyzował, kiedy można się spodziewać wejścia Archicomu na ten rynek.

Członkini zarządu ds. finansowych Justyna Kawa zapowiedziała, że Archicom w tym roku wypuści obligacje na wcześniejszy wykup droższego długu. W tej chwili na Catalyście notowane są cztery serie, zapadające w lutym i czerwcu 2027 r. (tu marże to 3,4 i 3,25 pkt. proc. ponad WIBOR 6M, a wartość papierów to 210 mln i 168 mln zł), w czerwcu 2028 r. (3,1 pkt. proc.) i w marcu 2029 r. (2,55 pkt. proc.).