W I połowie 2026 r. budująca w kilkunastu miastach spółka zaksięgowała blisko 466 mln zł skonsolidowanych przychodów, o 12 proc. mniej niż rok wcześniej. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 70 mln zł (1,7 zł na akcję), o 28 proc. mniej niż rok wcześniej.

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Murapol w I półroczu przekazał klucze do 841 lokali, o 12 proc. mniej niż rok wcześniej. Przychody segmentu deweloperskiego skurczyły się o 10 proc., do 393 mln zł, a zysk brutto ze sprzedaży o 21 proc., do 130 mln zł – rentowność zmniejszyła się z 37,7 proc. do 33,1 proc.

Segment PRS (spółka buduje mieszkania na wynajem dla marki LifeSpot) zaksięgował 73 mln zł przychodów, o 21 proc. mniej niż rok wcześniej, za to zysk brutto ze sprzedaży wzrósł o prawie 6 proc., do 12,6 mln zł.

W całym roku Murapol spodziewa się przekazać 3 tys. mieszkań wobec 2,65 tys. w 2025 r.

Udział aglomeracji w ofercie Murapolu ma sięgnąć 80 proc.

W I półroczu Murapol sprzedał 1330 lokali, o 5 proc. mniej niż rok wcześniej. Na koniec czerwca aktywnych było 239 umów rezerwacyjnych. W samym II kwartale deweloper znalazł nabywców na 615 mieszkań, o 13 proc. mniej niż rok wcześniej i o 14 proc. mniej kwartał do kwartału.

Uwzględniając rezerwacje, wynik po I półroczu to 1569 lokali, a cel na cały rok to sprzedaż 3,3 tys. mieszkań.

– III kwartał będzie pod względem lepszy niż II kwartał, który był pod wpływem wojny na Bliskim Wschodzie – powiedział prezes Nikodem Iskra.

Na koniec czerwca w ofercie Murapolu było 4,05 tys. mieszkań, z czego 545 (13 proc.) gotowych. Prezes Iskra zaznaczył, że w aglomeracjach lokale gotowe to 5 proc. oferty, a w regionach większy odsetek nie powinien być niepokojący – tam klienci szukają mieszkań właśnie gotowych lub z bliskim terminem oddania. Prezes powiedział, że Murapol będzie utrzymywać ofertę na poziomie 4-4,5 tys. lokali przy dalszym zwiększaniu udziału aglomeracji. W tej chwili udział dużych miast to 67 proc. oferty, a docelowo ma to być 80 proc., co powinno zostać osiągnięte na przełomie 2026 i 2027 r., biorąc pod uwagę dokonane i planowane zakupy ziemi. Zmiana struktury to również potencjał zwiększania sprzedaży mieszkań w kolejnych latach.

– Średnie tempo wyprzedaży naszej oferty to 5,5 kw. w I półroczu, a w Warszawie i Trójmieście to 3 kw. W Warszawie i Trójmieście kupiliśmy po trzy nowe działki – powiedział Iskra. Książkowe, świadczące o równowadze popytu i podaży, tempo wyprzedaży oferty mieszkaniowej wynosi 4-5 kw.

Wiceprezeska Iwona Sroka podkreśliła, że sytuacja rynkowa sprzyja Murapolowi – w dużych miastach skurczyła się oferta mieszkań z najtańszej półki cenowej – a w tych specjalizuje się firma. W I półroczu mieszkania za 300-400 tys. zł stanowiły prawie 23 proc. sprzedaży, z przedziału 400-500 tys. – ponad 28 proc., a z przedziału 500-600 tys. – 20 proc. 38 proc. sprzedaży to lokale o powierzchni 35-45 mkw.

W I półroczu udział klientów posiłkujących się kredytem wyniósł 57 proc. Sroka dodała, że widać też większą aktywność osób zainteresowanych zakupem nieruchomości jako lokatą kapitału – z powodu obaw o rosnącą inflację.

PRS drugą nogą Murapolu

Murapol kontynuuje budowanie mieszkań dla dwóch platform PRS pod marką LifeSpot. W budowie są projekty liczące 948 lokali w Gdańsku. W przygotowaniu są inwestycje na 981 mieszkań w Warszawie, w tym 466 przypada na działki w banku ziemi Murapolu.