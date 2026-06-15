Poniedziałkowa sesja na krajowym parkiecie rozpoczęła się od mocnego uderzenia popytu. Krótko po starcie notowań WIG20 poszybował w górę o blisko 2 proc., wyznaczając nowy szczyt hossy. Nowym rekordem może pochwalić się także WIG, który po raz pierwszy w historii osiągnął 141 tys. pkt. W miniony weekend długo wyczekiwane porozumienie pokojowe USA i Iranem, zakładające przedłużenie zawieszenia broni oraz otwarcie Cieśniny Ormuz, stało się faktem. To sprawiło, że inwestorzy nabrali jeszcze większej ochoty na ryzykowne aktywa, a na rynkach akcji zapanowały wyśmienite nastroje. Towarzyszą temu mocne spadki cen ropy naftowej, które obniżyły się do poziomów nienotowanych od początku marca. Kupujący zdominowali handel na azjatyckich parkietach. Główny wskaźnik tokijskiej giełdy Nikkei finiszował blisko 5 proc. na plusie. Dobre humory dopisują inwestorom handlującym na europejskich rynkach akcji, choć zwyżki indeksów w zdecydowanej większości nie przekraczają 2 proc.

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Akcje KGHM kontynuują rajd, Orlen pogłębia korektę

Na krajowej giełdzie popyt uaktywnił się w segmencie największych spółek. Biorąc pod uwagę zasięg wzrostów, prym wiodą walory drożejące o ponad 6 proc. walory KGHM, kontynuujące piątkowy rajd. Chętnych nie brakuje także na papiery banków, notujących kolejną udaną sesję z rzędu. Pozytywnie w tym gronie wyróżnia się mBank, notując blisko 3 proc. zwyżki. Z lepszych nastrojów nie mogą natomiast skorzystać posiadacze akcji m.in. LPP i Orlenu, które znalazły się na celowniku sprzedających. Płockiemu koncernowi mocno ciąży spadek ceny ropy.

Pozytywne nastroje zdominowały handel na szerokim rynku, choć zwyżki indeksów małych i średnich firm są już mniej efektowne. Wśród najbardziej rozchwytywanych są m.in. akcje Odlewni Polskich i Grodna.