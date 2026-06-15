Z tego artykułu dowiesz się: Czy to koniec wojny na Bliskim Wschodzie.

Co porozumienie oznacza dla rynków.

Czy giełdy będą dalej rosły.

Co się dzieje z cenami ropy i miedzi.

Inwestorzy dostali w weekend informację, która wspiera dziś nastroje na rynkach. Prezydent USA Donald Trump oraz premier Pakistanu Shehbaz Sharif ogłosili, że USA i Iran zawarły wstępne porozumienie pokojowe. Do podpisania umowy ma dojść w piątek w Szwajcarii. Azjatyckie giełdy zareagowały mocnymi wzrostami. W Japonii Nikkei 225 zyskał niemal 5 proc., wskaźnik KOSPI w Korei Południowej poszedł w górę o ponad 5 proc., a chiński SCI o 1,3 proc.

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Również w Europie dominują wzrosty. Niemiecki DAX idzie w górę o prawie 2 proc. WIG też mocno zyskuje. Po godz. 9 ma rekordową wartość ponad 140 tys. pkt, po wzroście o 1,6 proc. WIG20 rośnie o 1,4 proc. Mocno drożeje KGHM (aktualnie o 6 proc.). Pomaga mu drożejąca miedź - zawarcie pokoju oddala groźbę globalnego spowolnienia i hamowania popytu na ten surowiec.

Jakie są warunki pokoju na Bliskim Wschodzie

USA i Izrael zaatakowały Iran 28 lutego. W odpowiedzi Iran ostrzeliwał Izrael i inne państwa Bliskiego Wschodu. Dotychczasowe rozmowy nie przynosiły rezultatu.

Informacja o zawarciu pokoju napłynęła na rynek w niedzielę. Trump oświadczył, że nakazał natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormuz i zakończenie blokady irańskich portów.

"Umowa z Islamską Republiką Iranu została zawarta. Gratulacje dla wszystkich! Niniejszym w pełni upoważniam do bezpłatnego otwarcia Cieśniny Ormuz i jednocześnie upoważniam do natychmiastowego zniesienia blokady morskiej Stanów Zjednoczonych" – napisał Donald Trump na swoim portalu Truth Social.

Informacje o zawarciu umowy potwierdził pośredniczący w rozmowach premier Pakistanu Shehbaz Sharif oraz przedstawiciele Iranu.

- Nocą z niedzieli na poniedziałek natychmiast i trwale zakończy się wojna oraz działania militarne na różnych frontach, w tym w Libanie - poinformował wiceszef MSZ Iranu Kazem Gharibabadi, cytowany przez agencję Reutera. Podał, że Iran rozpocznie negocjacje po odmrożeniu środków, zakończeniu blokady morskiej i zakończeniu wojny.

Na razie nie ma szczegółowych informacji dotyczących odblokowania cieśniny Ormuz, ale już teraz na rynkach ropa mocno tanieje.

Jak długo potrwa hossa na giełdach

Informacje o pokoju wywołały euforię. Eksperci podkreślają, że długotrwałe spadki cen ropy naftowej będą sprzyjać wzrostom na giełdach akcji w miarę wygaszania konfliktu zbrojnego. Ale jednocześnie radzą zachować ostrożność -również w kontekście udanego IPO SpaceX, które według niektórych miało być papierkiem lakmusowym sytuacji rynkowej i symbolicznym testem trwającej już rekordowo długo hossy.

- Problemy, które były przed wojną z Iranem nie zniknęły (wysokie deficyty budżetowe, słaba koniunktura w Europie). A po wojnie dojdzie nowy problem – rosnące ceny żywności w perspektywie kilku miesięcy (El Nino, spadek dostępności nawozów). IPO SpaceX może okazać się – choć nie musi – ostatnią falą optymizmu w tym cyklu hossa-bessa(czy hossa-głębsza korekta). Pamiętajmy, że popyt na akcje spółki wynikał w części z kwestii technicznych (udział w indeksach i wymuszenie zakupów przez np. ETF) niż faktycznej pozytywnej oceny spółki. Spójrzmy na PKB w głównych gospodarkach, szerokość wzrostów na giełdach (rosną właściwie sektory związane z AI) i z tej perspektywy ocena rynku wcale nie jest tak pozytywna – podkreśla Marcin Materna, dyrektor działu analiz BM Banku Millennium.