Compremum jeden z najgorszych okresów w swojej działalności zdaje się mieć już za sobą. Chodzi o zawarte porozumienie z PKP PLK dotyczące kontraktu na budowę linii światłowodowych wzdłuż linii kolejowych (GSM-R). Jego pierwotna wartość, w ramach umowy konsorcjalnej przypadająca na giełdową grupę, wynosiła około 720 mln zł.

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– Zgodnie z postanowieniami ugody z grudnia 2025 r. kontrakt został zmodyfikowany, a wartość, która przypada na SPC-2 (firma zależna od Compremum – red.) została podwyższona do 825,2 mln zł. Rozpoczęcie płatności było uzależnione od zatwierdzenia ugody przez sąd, co nastąpiło w styczniu – tłumaczy Łukasz Fojt, wiceprezes Compremum.

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Compremum skupiło się na dokończeniu już realizowanych zadań

Przedstawiciel firmy dodaje, że w ramach rozliczenia dotychczasowych roszczeń oraz wykonanych, a nierozliczonych prac, PKP PLK zobowiązało się do zapłaty na rzecz grupy 184,1 mln zł. Pierwsza część wynagrodzenia wynikającego z ugody została uiszczona pod koniec lutego. Pozostała część będzie wypłacana zgodnie z ustalonym harmonogramem płatności. Jak on wygląda, firma nie podała.

– Zakładamy, że zasadnicze prace realizowane w ramach kontraktu GSM-R przypadające na grupę Compremum, obejmujące przede wszystkim budowę infrastruktury światłowodowej, zostaną zakończone zgodnie z warunkami zawartej ugody do końca 2027 r. Rozliczenia końcowe związane z realizacją kontraktu powinny nastąpić w I kwartale 2028 r. i zostać odpowiednio ujęte w sprawozdaniach finansowych grupy – informuje Fojt.

Compremum, poza umową z PKP PLK, realizowało ostatnio kontrakt dla IKS Solino (firma z grupy Orlen) oraz zakończyło budowę elektrowni fotowoltaicznej w ramach firmy zależnej Elektrociepłownia Ptaszkowice. Zarząd giełdowej spółki tłumaczy, że z powodu trudnej sytuacji spowodowanej przedłużającymi się mediacjami z PKP PLK, nie podejmowano nowych przedsięwzięć. Grupa skupiła całą swoją uwagę na dokończeniu już realizowanych zadań. Jednocześnie pracowano nad wewnętrzną reorganizacją, a także przygotowywano do uruchomienia (w możliwym zakresie) projekty deweloperskie na posiadanych nieruchomościach.

W tym roku Compremum chce zintensyfikować działania w zakresie pozyskania nowych umów. – Interesują nas kontrakty budowlane z zakresu budownictwa specjalistycznego, budownictwa mieszkaniowego i obiektów kubaturowych. Mamy w tym zakresie doświadczenie i referencje oraz możliwości realizacyjne – przekonuje Fojt.

Ujawnia, że w tym roku grupa uczestniczyła już wraz z partnerami w postępowaniach przetargowych dotyczących m.in. infrastruktury technicznej oraz realizacji obiektów kubaturowych. Pomimo że w analizowanych przypadkach jej kalkulacje okazały się wyższe od budżetów zamawiających, traktuje te działania jako element odbudowy portfela zamówień i stopniowego powrotu do aktywnego uczestnictwa w rynku budowlanym.

Jednocześnie zarząd analizuje możliwości dalszego rozwoju w obszarach infrastruktury technicznej, teletechnicznej i energetycznej, gdzie widzi potencjał wynikający zarówno z planowanych inwestycji publicznych, jak i kompetencji rozwiniętych przez grupę przy realizacji dużych projektów infrastrukturalnych.

Historycznie Compremum duże nadzieje wiązało z rozwojem usług kolejowych oraz OZE. W tym pierwszym segmencie koncentruje się obecnie na zakończeniu i rozliczeniu realizowanych kontraktów oraz analizuje możliwości dalszego uczestnictwa w wybranych obszarach rynku infrastrukturalnego. – Segment OZE od 2024 r. spowolnił, co w połączeniu z naszą sytuacją wewnętrzną, wpłynęło na znaczne opóźnienie planowanych działań. Kontynuowaliśmy także działania związane z uruchomieniem i potencjalną sprzedażą instalacji fotowoltaicznej o mocy do 6 MW poprzez Elektrociepłownię Ptaszkowice – podaje Fojt.