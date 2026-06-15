W ostatnich tygodniach na giełdach widać podwyższoną zmienność. Mimo globalnych zawirowań WIG nadal idzie w górę, a w poniedziałek wsparciem dla niego są napływające informacje o pokoju na Bliskim Wschodzie. Indeks ma obecnie wartość około 140 tys. pkt.

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Jak długo GPW będzie rosła

W przypadku polskiego rynku, po lokalnym minimum (poniżej 45 pkt) zanotowanym przez krótkoterminowy INP na początku maja, widać odbicie. Trzy następne odczyty były coraz wyższe. Pod koniec maja wskaźnik sięgnął 59,9 pkt, ale na początku czerwca spadł do 56,8 pkt. Najnowszy odczyt z 15 czerwca znów wskazuje na wzrost do 59,9 pkt.

Ten wzrostowy kierunek to pozytywny sygnał, szczególnie że INP znajduje się wyraźnie powyżej symbolicznych 50 pkt, oddzielających umownie optymizm od pesymizmu.

Foto: parkiet.com

Niepokoić może natomiast, że pogorszyły się nastroje dla naszego rynku w perspektywie długoterminowej (6 miesięcy) – mimo iż wyceny na GPW nie są wygórowane. Pod koniec maja wskaźnik miał wartość 60,5 pkt. Na początku czerwca spadł do 59,8 pkt. Najnowszy odczyt jest jeszcze niższy i wynosi 57,3 pkt. Jest niższy od średniej i mediany z wszystkich dotychczasowych kilkudziesięciu odczytów. Średnia wynosi 59,8 pkt, a mediana 59,7 pkt. Pocieszeniem może być fakt, że nadal utrzymujemy się wyraźnie powyżej progu 50 pkt.

Foto: parkiet.com

Perspektywy dla Wall Street

Widać znaczącą korelację pomiędzy odczytami wskaźników dla GPW i rynku amerykańskiego – zarówno w horyzoncie krótkoterminowym jak i w długim okresie. Najnowsze odczyty też pokazują ten sam kierunek. Krótkoterminowy wskaźnik dla Wall Street też wzrósł do 58,6 pkt z 53,4 pkt. Jest wyraźnie wyżej niż na przełomie kwietnia i maja, kiedy utrzymywał się poniżej psychologicznego progu 50 pkt.

Foto: parkiet.com

Długoterminowy INP dla Wall Street natomiast - tak jak w przypadku Polski - utrzymuje się powyżej 50 pkt, ale przewaga optymistów topnieje. Pod koniec maja INP miał wartość 59 pkt, na początku czerwca 56,8 pkt, a teraz 55,4 pkt. Średnia ze wszystkich dotychczasowych odczytów to 55,6 pkt, a mediana 55,5 pkt.

Foto: parkiet.com

Indeks Nastrojów „Parkietu” opiera się na ankiecie przeprowadzanej wśród analityków, zarządzających i maklerów, którzy oceniają perspektywy polskiego rynku akcji (WIG) oraz rynku amerykańskiego (S&P 500), zarówno w perspektywie krótkoterminowej (miesięcznej), jak i długoterminowej (sześciomiesięcznej). Skala wynosi od 0 do 100, gdzie 0 to nastawienie skrajnie negatywne, a 100 to skrajnie pozytywne.