Wstępne porozumienie, zdaniem Piotra Kuczyńskiego, zostało ogłoszone by uczcić galę z okazji urodzin Donalda Trumpa, ale sama treść jest jeszcze w trakcie uzgodnień. Prawdopodobnie dlatego niewiele o tym nadal wiadomo - porozumienie ma być podpisane w piątek w Szwajcarii, o tym poinformował Shehbaz Sharif, premier Pakistanu, główny negocjator.

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Ma tam być J.D. Vance, a może nawet Trump, bo i tak jest blisko, w Evian, na szczycie G7. G7 także rozmawia o cieśninie Ormuz, a goścmi są Katar i Egipt, oraz ZEA i Syria.

Do głównych tematów należy tu otwarcie cieśniny Ormuz jest – czy przejście przez Ormuz będzie darmowe, czy Iran przemyci tu jakieś opłaty? Czy uda się zakończenie wojny na Całym Bliskim Wschodzie, łącznie z Libanem? Czy Trump stracił cieprliowość do Natanjahu? To wielkie pytanie, na które odpowiedzi poznamy w tym tygodniu.

Poproszony o komentarz nt. piątkowego debiutu SpaceX Piotr Kuczyński mówi, że on nazywa inwestorów skupionych dokoła biznesów Elona Muska – sektą jego zwolenników, a – on do nich nie należy. Ekspert wskazał na zachowania wyceny, które w jego ocenie wskazują, że SpaceX wcale sobie dobrze nie poradził w czasie tego debiutu, a na giełdę i tak trafiła nie cała spółka, a jedynie 4,3 proc. akcji. - Elon Musk zabezpieczył się na wszelkie sposoby, żeby to było sukcesem, a i tak myślę, że nie było sukcesem, dlatego że cena za startowała na na na Nasdaqu po 150 dolarów, czyli 11 proc. wyżej od IPO, sięgnęła ponad 170 dolarów, ale skończyło się na 19 proc. na plusie, czyli na 160 dolarach, inaczej mówiąc nie utrzymał się ten wysoki poziom, potem popyt systematycznie się zmniejszał – wskazywał ekspert.

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