Z tego artykułu dowiesz się: Czy to koniec wojny na Bliskim Wschodzie.

Jak zachowuje się ropa oraz giełdy.

Czy pokój będzie paliwem do dalszej hossy.

Dlaczego eksperci radzą ostrożność.

W piątek w Szwajcarii ma zostać podpisana umowa pokojowa, kończąca trwający od 28 lutego konflikt na Bliskim Wschodzie. Prezydent USA Donald Trump oraz premier Pakistanu Shehbaz Sharif ogłosili, że USA i Iran zawarły wstępne porozumienie. Ta informacja wywołała euforię na rynkach akcji oraz gwałtowny spadek cen ropy. Notowania ropy Brent poszły w dół o 5 proc. do około 82 dol. za baryłkę, czyli do najniższego poziomu od ponad trzech miesięcy.

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Kto zyska, kto straci

Mocnymi wzrostami zareagowały giełdy azjatyckie. Japoński Nikkei 225 zyskał niemal 5 proc., koreański KOSPI poszedł w górę o ponad 5 proc., a chiński SCI o 1,3 proc.

Również w Europie dominowały wzrosty – szczególnie na początku poniedziałkowej sesji. Niemiecki DAX zyskiwał prawie 2 proc. WIG początkowo dotrzymywał mu tempa, wyznaczając nowe maksimum, ale potem wzrosty wyhamowały. Po południu indeks szerokiego rynku zyskiwał niespełna 1 proc. i oscylował w okolicach 139-140 tys. pkt.

O niespełna 1 proc. rósł też WIG20, a w górę ciągnął go KGHM drożejący o 6 proc. Tylko w pierwszej połowie sesji właściciela zmieniły akcje o wartości 250 mln zł – najwyższej na całym rynku. Wsparciem dla KGHM były rosnące ceny miedzi (też reakcja na zapowiedź pokoju – oddalenie wizji globalnego spowolnienia i wyhamowania popytu na miedź). Mocno zyskiwały też spółki turystyczne, na czele z Rainbow Tours. Natomiast pod kreską był Orlen. Po południu jego akcje traciły prawie 5 proc., przy wysokim obrocie.

– Notowania ropy Brent mocno spadają, co wpływa na spadek rentowności polskich 10-letnich obligacji i wzrost notowań banków czy spółek związanych z sektorem turystycznym. Spadek premii za ryzyko generalnie sprzyja akcjom. Natomiast spadek notowań ropy i gazu to negatywna informacja dla Orlenu, który waży blisko 17 proc. w WIG20 – komentuje Sobiesław Kozłowski, dyrektor departamentu doradztwa inwestycyjnego Ipopema Private Investments.

Dłuższa perspektywa

Długotrwałe spadki cen ropy naftowej powinny oddalać wizję podwyżek stóp procentowych i tym samym sprzyjać wzrostom na giełdach akcji w miarę wygaszania konfliktu zbrojnego. W tym kontekście warto śledzić doniesienia z poszczególnych krajów. O stopach decydować będą m.in. amerykański Fed (środa, pierwsze posiedzenie nowego prezesa Kevina Warsha), szwajcarski SNB (czwartek) czy brytyjski BoE (czwartek). Ekonomiści ING spodziewają się utrzymania stóp bez zmian, natomiast zakładają, że japoński BoJ (we wtorek) podniesie stopy o 25 pb.

Chociaż spadek presji inflacyjnej jest dla rynków akcji dobrą informacją, to może nie wystarczyć do kontynuacji trwającej już rekordowo długo hossy. Gwarantem jej kontynuacji nie jest również udane gigantyczne IPO SpaceX, które według niektórych miało być papierkiem lakmusowym sytuacji rynkowej. Spółka pozyskała bezprecedensowe ponad 75 mld dol. Została wyceniana na ponad 2 bln dol. i dała założycielowi Elonowi Muskowi pozycję pierwszego bilionera na świecie.

Czytaj więcej Gospodarka światowa Szał zakupów. Elon Musk mógł sprzedać akcje SpaceX sporo drożej W pierwszym dniu giełdowej historii kurs akcji SpaceX rósł nawet o blisko 31 proc. Rynkowa wartość kosmicznej spółki Elona Muska sięgnęła 2,1 bln d...

– Problemy, które były przed wojną z Iranem, nie zniknęły (wysokie deficyty budżetowe, słaba koniunktura w Europie). A po wojnie dojdzie nowy problem – rosnące ceny żywności w perspektywie kilku miesięcy (El Nino, spadek dostępności nawozów). IPO SpaceX może okazać się – choć nie musi – ostatnią falą optymizmu w tym cyklu hossa-bassa (czy hossa-głębsza korekta) – podkreśla Marcin Materna, dyrektor działu analiz BM Banku Millennium. Przypomina, że popyt na akcje SpaceX wynikał w części z kwestii technicznych (udział w indeksach i wymuszenie zakupów przez np. ETF), niż faktycznej pozytywnej oceny spółki.

– Spójrzmy na PKB w głównych gospodarkach i szerokość wzrostów na giełdach (rosną właściwie sektory związane z AI). Z tej perspektywy ocena rynku wcale nie jest tak pozytywna – podsumowuje Materna.

Przed debiutem SpaceX na rynku widać było wycofywanie kapitału, szczególnie z sektorów, które w ostatnim czasie mocno wzrosły (jak półprzewodniki). W ten sposób inwestorzy realizowali zyski, a kapitał przeznaczali na zapisy na akcje SpaceX.

– Oferta była nadsubskrybowana, więc teraz kapitał ten może powrócić na rynek, co również krótkoterminowo powinno być wsparciem dla rynku. Warto również pamiętać, że w tym roku mają odbyć się inne IPO znanych spółek, co w okresach poprzedzających debiut również może skutkować szukaniem płynności na rynku, choć już nie w takiej skali jak w przypadku SpaceX – uważa Dominik Osowski, analityk BM BNP Paribas. Wtóruje mu Kamil Szczepański, analityk XTB:

– Teza wzrostowa wokół AI wciąż pozostawia wiele do życzenia, jeśli chodzi o racjonalność oczekiwań rynku, jednak nie oznacza to rychłej korekty czy odwrotu. Nadchodzące oferty akcji w ciągu (prawdopodobnie) kilku miesięcy, IPO OpenAI oraz Anthropic, mogą być momentem weryfikacji wielu ze wspomnianych oczekiwań – uważa analityk.

Jakie są warunki pokoju na Bliskim Wschodzie

USA i Izrael zaatakowały Iran 28 lutego. W odpowiedzi Iran ostrzeliwał Izrael i inne państwa Bliskiego Wschodu. Dotychczasowe rozmowy nie przynosiły rezultatu.

Informacja o zawarciu pokoju napłynęła na rynek w niedzielę. Prezydent USA, Donald Trump oświadczył, że nakazał natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormuz i zakończenie blokady irańskich portów.

„Umowa z Islamską Republiką Iranu została zawarta. Gratulacje dla wszystkich! Niniejszym w pełni upoważniam do bezpłatnego otwarcia Cieśniny Ormuz i jednocześnie upoważniam do natychmiastowego zniesienia blokady morskiej Stanów Zjednoczonych” – napisał Trump na swoim portalu Truth Social.

Informacje o zawarciu umowy potwierdził pośredniczący w rozmowach premier Pakistanu oraz przedstawiciele Iranu.

– Nocą z niedzieli na poniedziałek natychmiast i trwale zakończy się wojna oraz działania militarne na różnych frontach, w tym w Libanie – poinformował wiceszef MSZ Iranu Kazem Gharibabadi, cytowany przez agencję Reutera. Podał, że Iran rozpocznie negocjacje po odmrożeniu środków i zakończeniu blokady morskiej.