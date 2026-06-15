Konrad Ryczko, analityk DM BOŚ
Pierwsza sesja tygodnia na globalnych rynkach przyniosła początkowy wybuch euforii po informacjach o podpisaniu porozumienia USA-Iran, co spora część mediów określiła zakończeniem wojny. Parkiety w Azji zyskiwały 3-5% (m,in. Nikkei czy Kospi), a rynki stopy procentowej (i długu) wyceniały łagodniejsze ścieżki monetarne ze strony kluczowych instytucji. Wycena ropy naftowej spadła poniżej 80 USD (WTI/Brent) najniżej od marca br., sygnalizując iż inwestorzy „kupują” scenariusz zakończenia konfliktu. W praktyce wydaje się iż sporo kluczowych kwestii, jak wzbogacanie uranu czy opłaty za żeglugę w Ormuzie, pozostaje niedoprecyzowanych. Jesteśmy jednak ewidentnie na trajektorii deeskalacji napięcia geopolitycznego w regionie.
Lokalnie, w ramach WIG20 warto przede wszystkim wspomnieć o 7,4% zniżce walorów PKN Orlen co w połączeniu z późniejszym schłodzeniu sektora bankowego sprowadziło dzisiaj benchmark pod kreskę. Zwyżka KGHM o 4,6% niwelowała jedynie ok. 50% wpływu przeceny PKN na indeks. Stąd WIG20 ostatecznie był dziś jednym ze słabszych indeksów w Europie.
Z rynkowego punktu widzenia dzisiejsze otwarcie handlu na WIG20 wyznaczyło nowe rekordy (3780) w aktualnym trendzie wzrostowym. Ostatecznie jednak doniesienia o Iranie stały się pretekstem do lokalnej realizacji zysków (jak na globalnych spółkach paliwowo-rafineryjnych). Poza ujęciem krótkoterminowym wydaje się iż środowisko dla akcji jest ciągle pro-popytowe, wspierane wynikami spółek czy najpewniej docelowym powrotem oczekiwań co do globalnych obniżek stóp.
Konrad Ryczko Analityk
Makler Papierów Wartościowych
Wydział Analiz Rynkowych Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.
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