Z tego artykułu dowiesz się: Jak przebiegała rywalizacja o strategiczne złoże węgla koksującego i kto ostatecznie uzyskał do niego dostęp.

Dlaczego koncesja „Dębieńsko 1” jest kluczowa dla przyszłości JSW oraz europejskiego przemysłu stalowego.

Jaki potencjał zasobów kryje nowe złoże i jak wpłynie ono na perspektywy funkcjonowania kopalni Knurów-Szczygłowice.

Minister Klimatu i Środowiska udzielił Jastrzębskiej Spółce Węglowej koncesji na rozpoznawanie złoża węgla kamiennego i metanu z pokładów węgla „Dębieńsko 1”. „To strategiczny krok, który otwiera drogę do znaczącego zwiększenia zasobów węgla koksowego oraz wydłużenia perspektywy funkcjonowania kopalni Knurów-Szczygłowice” – informuje JSW.

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Potencjał nowego złoża JSW

Koncesja została przyznana po przeprowadzeniu postępowania konkursowego, w którym o dostęp do złoża ubiegał się również inny podmiot. Chodzi o Silesian Coal International Group of Companies (inwestor z kapitałem amerykańsko-szwajcarsko-niemieckim, zależny od HMS Bergbau). „Organ koncesyjny, po analizie dokumentacji i ocenie merytorycznej obu wniosków, wyżej ocenił propozycję JSW, co przesądziło o przyznaniu spółce prawa do prowadzenia prac rozpoznawczych” – czytamy w stanowisku.

W ramach koncesji JSW wykonać ma wyrobiska górnicze, z których odwiercone zostaną otwory badawcze. „Z pozyskanych rdzeni i próbek spółka przeprowadzi szczegółowe badania laboratoryjne. Całość prac zakończy się udokumentowaniem złoża węgla koksowego i metanu, co pozwoli na określenie jego parametrów geologicznych, jakościowych i ekonomicznych” – informuje firma.

Złoże „Dębieńsko 1” położone jest wzdłuż wschodniej granicy kopalni Knurów-Szczygłowice, co umożliwia jego przyszłe zagospodarowanie z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury podziemnej i powierzchniowej. Potencjał złoża Dębieńsko szacowany jest na ponad 100 mln ton zasobów przemysłowych węgla koksującego.

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Wygrana rywalizacja JSW

Węgiel koksowy, którego dotyczy koncesja, jest surowcem krytycznym dla gospodarki Unii Europejskiej, niezbędnym do produkcji stali. JSW jest największym producentem tego surowca w UE i od lat podkreśla konieczność zabezpieczenia długoterminowej bazy zasobowej.

- Uzyskanie koncesji na rozpoznanie złoża „Dębieńsko 1” to dla nas przełomowy moment. Ten obszar ma kluczowe znaczenie dla przyszłości kopalni Knurów-Szczygłowice i całej Grupy JSW. Dzięki tej decyzji możemy rozpocząć działania, które pozwolą nam precyzyjnie ocenić potencjał złoża i przygotować się do jego racjonalnego zagospodarowania- powiedział Adam Rozmus, zastępca prezesa JSW ds. technicznych i operacyjnych.

Spółka podkreśla, że decyzja o przyznaniu koncesji wieńczy wieloletnie starania JSW oraz złożone postępowanie administracyjne, obejmujące m.in. analizę konkurencyjnych wniosków, procedury odwoławcze oraz ocenę zgodności planowanych prac z polityką surowcową państwa.

O złoże węgla koksującego Dębieńsko JSW rywalizowało Silesian Coal International Group of Companies. Z końcem lutego ub. roku rozpoczęto na nowo postępowanie na przyznanie koncesji. Poprzednie, pierwsze postępowanie koncesyjne zakończyło się odmową udzieloną SCIGC, choć jako pierwszy złożył wniosek. Jastrzębska Spółka Węglowa złożyła również wtedy wniosek, ale już po czasie.

Kiedy sprawa w ub. roku wróciła do punktu wyjścia, inwestor z kapitałem amerykańsko-szwajcarsko-niemieckim ponownie złożył wniosek kilka dni szybciej niż JSW. Nie miało to jednak obecnie znaczenia, bo giełdowa spółka zmieściła się w 90-dniowym terminie. Jej wniosek będzie więc na równi procedowany z wnioskiem firmy założonej przez zagranicznych inwestorów.

SCIGC nie był jedynym zagranicznym inwestorem, który chciał pozyskać tę koncesję. Przypomnijmy, że australijska firma GreenX wygrała w 2024 r. postępowania arbitrażowe ws. naruszenia zobowiązań traktatowych w odniesieniu do projektu „Jan Karski” na Lubelszczyźnie, ale w odniesieniu do drugiego projektu „Dębieńsko 1” Trybunał nie uwzględnił roszczenia spółki na podstawie traktatów.