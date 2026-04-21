Po srogiej zimie, w marcu deweloperzy (wszelkiego rodzaju przedsiębiorcy budujący na sprzedaż) z podwójnym zapałem chwycili za kielnie. Ruszyła budowa 12,4 tys. lokali, o 28 proc. więcej niż w lutym, choć o 5 proc. mniej niż rok wcześniej – wynika z szacunków GUS.

Deweloperzy zgromadzili zapas pozwoleń, by zdążyć przed ustawą „schronową”

W całym I kwartale ruszyła budowa 30,9 tys. mieszkań, o 15,5 proc. mniej niż rok wcześniej. Pogoda pogodą, firmy muszą też dozować nowe projekty, zważywszy na utrzymującą się wciąż dużą ofertę, w tym spory udział lokali w ukończonych już inwestycjach.

Deweloperzy uzyskali w marcu pozwolenia na budowę 18,5 tys. lokali, o 33 proc. więcej niż rok wcześniej i o 17 proc. więcej niż w lutym. W skali całego roku mowa o 45,9 tys. mieszkań, o 11 proc. więcej niż rok wcześniej. Wzmożenie może być po części chęcią zdążenia przed legislacją – od tego roku inwestycje mieszkaniowe muszą uwzględniać miejsca doraźnego schronienia. Kto złożył wniosek o pozwolenie na budowę przed 1 stycznia 2026 r., może budować na starych zasadach.

Kowalscy wciąż mają apetyt na budowę własnych domów

Inwestorzy budujący na własne potrzeby, na pierwszy rzut oka, również nabrali wiatru w żagle. Rozpoczęli w marcu budowę 9,9 tys. domów, o 19 proc. więcej niż rok wcześniej i 144 proc. więcej niż w wyjątkowo słabym lutym. W I kwartale zaczęli stawiać 16,8 tys. domów, o 6,3 proc. mniej niż rok wcześniej – inaczej rozłożyły się akcenty na poszczególne miesiące.

Inwestorzy indywidualni uzyskali w I kwartale zgodę na postawienie 20,6 tys. domów, o 12 proc. więcej niż rok wcześniej.

Budownictwo społeczne – kropla po kropli

Wciąż powoli rozwija się segment, na który stawia rząd. Jeśli chodzi o budownictwo nakierowane na najemców korzystających ze wsparcia w kwestii czynszów, w I kwartale ruszyła budowa 962 lokali społecznych czynszowych (wzrost o 55 proc.) i 679 lokali komunalnych (wzrost o 58 proc.). Spółdzielnie mieszkaniowe w całym I kwartale ruszyły z budową... jednego lokalu (jeśli już, wolą budować na sprzedaż).

Mizernie wyglądają statystyki, jeśli chodzi o pozwolenia. W I kwartale wydano zgodę na budowę 569 lokali społecznych czynszowych (spadek o 68 proc.) i 470 komunalnych (również spadek o 68 proc.). Plany spółdzielni to 37 lokali na najem.