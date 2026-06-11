Ziemia pod osiedla warta majątek. Deweloperzy płacą premię za adres

Działki pod osiedla w ciągu roku zdrożały o ok. 5 proc., a będą jeszcze droższe. Udział gruntów w cenie mieszkania w największych aglomeracjach to już 15–30 proc. – podaje firma doradcza JLL.

