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Ziemia pod osiedla warta majątek. Deweloperzy płacą premię za adres

Działki pod osiedla w ciągu roku zdrożały o ok. 5 proc., a będą jeszcze droższe. Udział gruntów w cenie mieszkania w największych aglomeracjach to już 15–30 proc. – podaje firma doradcza JLL.

Publikacja: 11.06.2026 06:00

Ceny działek w centralnych lokalizacjach biją rekordy. Są napędzane deficytem ofert ziemi i rosnącym

Ceny działek w centralnych lokalizacjach biją rekordy. Są napędzane deficytem ofert ziemi i rosnącym apetytem na mieszkania.

Foto: AdobeStock

Aneta Gawrońska

Zderzenie malejącej podaży atrakcyjnych terenów inwestycyjnych z rosnącym popytem przekłada się na wzrost cen działek, który wyraźnie przekracza poziom wynikający z inflacji – takie wnioski płyną z raportu JLL.

Premia za adres

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