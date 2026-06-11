Ziemia pod osiedla warta majątek. Deweloperzy płacą premię za adres

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Ceny działek w centralnych lokalizacjach biją rekordy. Są napędzane deficytem ofert ziemi i rosnącym apetytem na mieszkania.
Zderzenie malejącej podaży atrakcyjnych terenów inwestycyjnych z rosnącym popytem przekłada się na wzrost cen działek, który wyraźnie przekracza poziom wynikający z inflacji – takie wnioski płyną z raportu JLL.
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