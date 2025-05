Echo Group liczy na wzrost sprzedaży mieszkań i sprzedaż biurowców

Menedżerowie Echa i notowanego oddzielnie zależnego, mieszkaniowego Archicomu, spotkali się z przedstawicielami ryku na stacjonarnej konferencji podsumowującej wyniki za I kwartał 2025 r. Najciekawsze, oczywiście, były wątki dotyczące najbliższej przyszłości na rynku mieszkaniowym i komercyjnym.

Echo szuka kupców na nieruchomości komercyjne

Echo to deweloper nieruchomości komercyjnych, który ma portfele pełen biurowców i galerii handlowych. Spowolnienie na rynku transakcji opóźniło sprzedaż, ale zarząd spodziewa się przełomu w tym roku. Trwają negocjacje w sprawie galerii handlowej Libero w Katowicach, biurowca Brain Park II w Krakowie, City II we Wrocławiu, a także świeżego projektu Towarowa 22 (jest pozwolenie na użytkowanie), wynajętego już w 90 proc. (popyt przewyższa podaż, ale do wzięcia zostały już tylko mniejsze moduły). W portfelu jest jeszcze Brain Park I – większy niż II etap, co nie oznacza, że nie ma perspektyw znalezienia potencjalnego kupca w najbliższym czasie. Sprzedaż aktywów pozwoli na zmniejszenie zadłużenia – z jednej strony z tytułu kredytów związanych z tymi nieruchomościami, ale też z tytułu obligacji. Część wpływów trafi do akcjonariuszy w formie dywidendy.

Wiceprezes Maciej Drozd powiedział też, że spółka – z partnerami – zaczyna pracować nad wyjściem z platformy PRS Resi4Rent. W pierwszym kroku z platformy wyjęto dwa projekty – Browary Warszawskie i Kępę Mieszczańską we Wrocławiu – i lokale są w ofercie dla nabywców detalicznych. Celem jest wyjście kapitałowe z platformy. Echo ma w joint-venture 30 proc. o wartości księgowej 313 mln zł na koniec marca. – Zaczynamy się rozglądać, widzimy zainteresowanie potencjalnych inwestorów. Celujemy w wyjście w 2026 r. – powiedział Drozd. Resi4Rent to dziś największa platforma, liczy 5,1 tys. lokali w najmie wobec 22,3 tys. na całym rynku.

Jeśli chodzi o nowe projekty w segmencie komercyjnym, Echo rozwija od zeszłego roku platformę StudentSpace (ponownie, poza rolą generalnego wykonawcy, ma 30 proc. w joint venture). W budowie jest 1,7 tys. łóżek.