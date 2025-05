Więcej mieszkań, mniej biur. Jakie wyniki uzyskało GTC z najmu?

Na koniec marca GTC miało w portfelu nieruchomości biurowe o powierzchni 523 tys. mkw., handlowe o powierzchni 204 tys. mkw. i mieszkania na wynajem o powierzchni 325 tys. mkw.

W I kwartale br. przychody z najmu wyniosły 49,8 mln euro, o 9 proc. więcej niż rok wcześniej. Spadek przychodów wynikający ze sprzedaży Matriksa i GTC X został zrekompensowany przychodami niemieckiego portfela PRS – to 5,1 tys. lokali w mniejszych miastach, ze średnim obłożeniem 85 proc. Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 32 mln euro, czyli tyle samo, ile rok wcześniej. Wynik z aktualizacji portfela nieruchomości był ujemny, sięgnął 8 mln euro wobec 6 mln euro na minusie rok wcześniej. Koszty finansowe netto wzrosły z 8 mln do 16 mln euro, głównie w wyniku zaciągnięcia i uruchomienia nowych kredytów w 2024 r. Wskaźnik FFO (funds from operations) skurczył się z 19 mln do 12 mln euro.

W tym roku zapada dług o wartości 168 mln euro, z czego 98 mln euro w związku z przejęciem portfela PRS w Niemczech. W 2026 r., poza 494 mln euro obligacji, zapada 250 mln euro kredytów.

Agencja Fitch obniżyła ocenę GTC i niezabezpieczonych obligacji zapadających w czerwcu 2026 r. o wartości 494 mln euro do z BB+ do BB. Agencja podtrzymała perspektywę negatywną, czyli możliwość dalszego cięcia. Obniżenie ma związek z podwyższonym ryzykiem związanym ze zbliżającymi się terminami zapadalności zobowiązań.