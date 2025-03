Nowy start. Polski Holding Nieruchomości prezentuje strategię

Inicjatywy rozwojowe przewidziane w strategii to kooperacja z podmiotami Skarbu Państwa, zaangażowanie w projekty mixed-use – nie jest wykluczone postawienie REIT-u, jeśli uda się tym razem przyjąć ustawę.

PHN przyciąga obligatariuszy, gorzej z popytem na akcje

PHN to firma, której władze zmieniają się zgodnie z kalendarzem wyborczym. Po wyborach w 2023 r. nowy zarząd został zainstalowany w kwietniu ub.r.

W grudniu PHN pozyskał 125 mln zł z emisji obligacji – redukcja zapisów wyniosła 50 proc., jednak nie jest to spółka, o której akcje inwestorzy by się mocno bili. Holding zadebiutował w 2013 r., cena w IPO wynosiła 22 zł, ale już od dekady kurs jest poniżej tego poziomu. Od 2018 r. notowania poruszają się w korytarzu 10-15 zł. Na koniec 2023 r. za walory płacono 14 zł, na koniec 2024 r. już tylko 9 zł, obecnie wciąż poniżej 10 zł. W 2024 r. PHN był w ogonie indeksu WIG-nieruchomości, który wzrósł o prawie 20 proc. Kapitalizacja holdingu skurczyła się o 37 proc.

W latach 2013-2023 PHN regularnie wypłacał dywidendę – w sumie 6,15 zł na walor. Po trzech kwartałach 2024 r. grupa miała 482 mln zł przychodów (mniej więcej po połowie z najmu i z działalności budowlanej, wkład deweloperki mieszkaniowej był minimalny), 154 mln zł zysku brutto ze sprzedaży oraz 112 mln zł straty netto (głównie efekt 100 mln zł papierowej straty z przeszacowania wartości portfela).

PHN z obszernym portfelem nieruchomości o zróżnicowanej jakości

Na koniec września grupa miała w portfelu 150 nieruchomości o wartości 3,5 mld zł. Trzon portfela to 45 budynków komercyjnych o powierzchni 308 tys. mkw. i wartości 2,44 mld zł. To w 71 proc. biura, 18 proc. magazyny. Do dziś w portfelu są budynki do optymalizacji lub na sprzedaż. PHN szuka nowych możliwości, w styczniu firma ogłosiła plan transformacji kilku warszawskich ciekawych starszych budynków w kameralne luksusowe apartamentowce. Wcześniej ogłoszono przegląd aktywów, by wyodrębnić pulę mieszkań na wynajem długoterminowy.