Budimex z kolejnym tłustym kawałkiem odcinka trasy Rail Baltica

Międzynarodowe konsorcjum z 40-proc. udziałem Budimeksu zawarło kontrakt na zaprojektowanie i wykonanie 58-km odcinka linii kolejowej Rail Baltica w Estonii, z Pärnu do granicy Łotwy. Wartość kontraktu to 332 mln euro (1,42 mld zł), z czego 313,7 mln euro obejmuje roboty budowlane, których wykonawcą będzie Budimex z partnerami: Bouygues Travaux Publics i KMG Infra OÜ. Oznacza to, że na polską spółkę przypada około 125 mln euro (527 mln zł). Rozstrzygnięcie przetargu odbyło się w marcu.

Budimex zbuduje odcinki trasy Rail Baltica w Estonii i na Łotwie

- Estonia to jeden z najprężniej rozwijających się rynków bałtyckich pod względem infrastrukturalnym. Budowa linii Rail Baltica ma nie tylko unowocześnić lokalny transport kolejowy, ale przede wszystkim zbudować pomost pomiędzy krajami bałtyckimi oraz środkową i zachodnią częścią Europy. Ważny nie tylko ze względu na mobilność czy handel, ale przede wszystkim bezpieczeństwo. Cieszymy się, że mamy możliwość realizować aż dwa projekty w ramach tej historycznej inwestycji – skomentował prezes Budimeksu Artur Popko.

W najbliższym czasie powstanie harmonogram realizacji kontraktu. Na razie wiadomo, że celem jest oddanie odcinka na koniec 2030 r.

Budimex, jako członek konsorcjum, realizuje już od końca 2024 r. 230-km odcinek projektu Rail Baltica na Łotwie. Na Budimex przypada 25 proc. szacowanego na 3,7 mld euro zlecenia, czyli prawie 4 mld zł. Grupa nie wykazuje tego kontraktu w portfelu zamówień z racji jego specyfiki. Zawarto rodzaj umowy ramowej, a prace są podzielone na 67 etapów dla których wymagane są osobne pozwolenia na budowę – całość potrwa osiem lat.