Na konferencji podsumowującej wyniki finansowe za I kwartał 2025 r. menedżerowie Grupy Dom Development wypowiadali się w tonie optymistycznym, acz ostrożnym. Spółka celuje w zwiększenie sprzedaży względem rekordowego 2024 r., wykorzystując bieżącą ofertę i nie spiesząc się z wprowadzaniem nowych inwestycji. Wyniki za I kwartał opisaliśmy w porannym tekście.

Kredytowa jaskółka, czy będzie więcej transakcji?

Sprzedaż grupy nie podlega takim wahaniom, jak rynek, stąd rekordowy wynik w 2024 r. (4,3 tys. lokali). I kwartał br. był trzecim z kolei ze sprzedażą powyżej 1 tys. Grupa znalazła nabywców na 1033 lokale, o 2,2 proc. więcej niż rok wcześniej, choć ujawniono, że średnia cena że średnia wartość transakcji wyniosła 818 tys. zł brutto wobec 829 tys. zł rok wcześniej, bo kupiono więcej lokali z „ekonomicznych” inwestycji, na obrzeżach Warszawy i Trójmiasta.

Prezes Mikołaj Konopka powiedział, że w kwietniu – po zapowiedzi obniżek stóp i spadku WIBOR-ów, a także w maju – po pierwszym od dwóch lat cięciu – zauważalny jest wzmożony ruch w biurach sprzedaży. Pytanie, czy przełoży się to na transakcje.



Dom Development w ofercie na koniec marca miał 3,5 tys. mieszkań wobec 3,8 tys. na koniec grudnia, z czego 1,15 tys. w Warszawie i 0,96 tys. w Trójmieście. Prezes powiedział, że nie ma planów istotnego zwiększania oferty. – Przy ogólnie wysokim poziomie mieszkań deweloperskich na rynku musimy konserwatywnie podchodzić do nowych wprowadzeń. Zawsze chwaliliśmy się wysokim odsetkiem sprzedanych mieszkań w budowanych inwestycjach. Za każdym razem, kiedy chcemy wprowadzić kolejny etap czy nową inwestycję, szczegółowo analizujemy rynek, by nie doprowadzić do nadpodaży. Dzisiaj mamy poczucie, że poziom 3,5-4 tys. mieszkań w ofercie dla nas jest bardzo satysfakcjonujący i bezpieczny – powiedział Konopka.