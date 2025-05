W I kwartale 2025 r. deweloper zaksięgował gorsze rok do roku wyniki fiansowe, co wprost wynikało z mniejszej liczby przekazanych mieszkań. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej sięgnął 17,1 mln zł, o 82 proc. mniej niż rok wcześniej.

Harmonogram budów nie pozwolił na dobry wynik w I kwartale. Atal to nadrobi

Spółka przekazała klucze do 218 lokali, o 67 proc. mniej niż rok wcześniej. Przychody skurczyły się o 65 proc., do prawie 137 mln zł. Zysk brutto ze sprzedaży był mniejszy o 64,5 proc. i wyniósł 43,3 mln zł, co oznacza, że deweloper delikatnie poprawił rentowność z 31,2 proc. do 31,7 proc.

Zysk operacyjny był mniejszy o 72 proc. i wyniósł 31 mln zł. Znacznie mniej korzystny niż rok wcześniej był bilans przychodów i kosztów finansowych – w miejsce 9 mln zł na plusie pojawiło się 10,6 mln zł na minusie.