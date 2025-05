W czwartek przed południem kurs Budimeksu spadał o nawet 3,9 proc., do 614,6 zł. Wyniki za I kwartał 2025 r. były zbliżone do ubiegłorocznych, a portfel zamówień znacznie większy – 17,5 mld zł wobec 14,6 mld zł. Zaskoczenia nie ma – w odtajnionym w tym tygodniu raporcie z 29 kwietnia analitycy DM Noble Securities przewidywali płaskie wyniki, określając to jako rozczarowanie w kontekście rekordowego portfela. Ich zdaniem, przy niezmienionych fundamentach, wycena rynkowa akcji była za wysoka. Cenę docelową oszacowali na 515 zł przy kursie 640 zł. 2 maja notowania wspięły się na nowe tegoroczne maksimum, 662,2 zł.

Rynek budowlany rozpędza się powoli. Ma to zalety i wady

Wyniki za I kwartał opisaliśmy w porannym artykule. Co zarząd przekazał rynkowi podczas konferencji?

– Przychody będą dla nas ciągle wyzwaniem mimo rekordowego portfela, ponieważ dużo przetargów jest w formule „zaprojektuj i buduj”, niemniej nastawiamy się na wzrost sprzedaży w 2025 r. względem 2024 r. – przekazał prezes Artur Popko. W marcu, na konferencji po wynikach rocznych, zarząd mówił o oczekiwanym kilkuprocentowym wzroście przychodów przy stabilnej marży operacyjnej. W 2024 r. przychody wyniosły 9,8 mld zł.

Marcin Węgłowski, wiceprezes ds. finansowych, CFO zwrócił uwagę na powrót PMI dla Polski powyżej 50. Obniżkę stóp ocenił jako zgodną z oczekiwaniami rynku, ale to nie zmienia faktu, że finansowanie jest dalej drogie. Grupa spodziewa się wzrostu produkcji budowlano-montażowej w Polsce w 2025 r. rzędu 3-5 proc., przy stabilnym budownictwie kubaturowym – to kontrakty infrastrukturalne, drogowe i kolejowe, będą motorem napędowym.