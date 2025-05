Grupa Budimex w I kwartale 2025 r. wypracowała 114,3 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej (4,48 zł na akcję), o 4 proc. mniej niż rok wcześniej. Wartość portfela zamówień wyniosła na koniec marca 17,5 mld zł – bez wliczania megakontraktu Rail Baltica na Łotwie z racji jego specyfiki.



Skonsolidowane wyniki Budimeksu lekko słabsze w I kwartale 2025 r.

Licząc przed włączeniami konsolidacyjnymi, Przychody z generalnego wykonawstwa wyniosły 1,42 mld zł – o 5 proc. więcej niż rok wcześniej. Zysk brutto ze sprzedaży wrósł o prawie 12 proc., do 177,6 mln zł, a operacyjny o 16 proc., do 111 mln zł. Przychody z działalności usługowej (głównie FB Serwis – gospodarowanie odpadami, utrzymanie dróg i budynków) wyniosły 224 mln zł, o 4 proc. mniej niż rok wcześniej. Zysk brutto ze sprzedaży był wyższy o 2 proc. i sięgnął 39 mln zł, a operacyjny wzrósł o 11 proc., do prawie 22 mln zł. Po włączeniach konsolidacyjnych mamy jednak spadki zysków rok do roku. Wyłączenia konsolidacyjne – większe na poziomie zysku operacyjnego niż przychodów – obejmują projekt mieszkaniowy w joint-venture w Poznaniu i budowę dużej farmy fotowoltaicznej Azalia.



Skonsolidowane wyniki wypracowane przez grupę w 2025 r. były bardzo zbliżone do osiągniętych rok wcześniej. Przychody wyniosły 1,64 mld zł, czyli dokładnie tyle, co w I kwartale 2024 r. Zysk brutto ze sprzedaży sięgnął 193 mln zł, o 1,5 proc. mniej niż rok wcześniej. Zysk operacyjny skurczył się o 3,6 proc., do 110,8 mln zł, a zysk brutto o 15 proc., do 110,8 mln zł.

Uwagę zwraca wzrost kosztów ogólnego zarządu o 16 proc., do 99 mln zł. Te koszty udało się zrekompensować większymi niż rok wcześniej pozostałymi przychodami operacyjnymi (wzrost o 75 proc., do 39 mln zł – to głównie odwrócenie odpisów aktualizujących należności, otrzymane odszkodowania i zysk z pochodnych instrumentów finansowych). Zauważalny jest też duży spadek przychodów finansowych – o 30 proc., do 39 mln zł. To głównie mniejsze odsetki od gotówki zgromadzonej na rachunkach.