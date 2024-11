Prawie 300 mln skonsolidowanej straty netto poniósł Polimex Mostostal w ciągu trzech kwartałów tego roku wobec 54 mln zł na plusie rok wcześniej. W samym III kwartale strata netto wyniosła 267 mln zł. Fatalny wynik to głównie efekt problemów z projektem budowy elektrowni węglowej dla Grupy Azoty w Puławach. Zamawiający naliczył Polimeksowi kary umowne za opóźnienia i pociągnął pieniądze z gwarancji bankowych. Grupa uznaje to za nadużycie i sama ma wobec inwestora roszczenia.

W poniedziałek rano kurs Polimeksu rósł o ponad 3 proc., do 1,93 zł – o negatywnym wpływie Puław na sprawozdanie spółka informowała przed weekendem, co poskutkowało spadkiem kursu w czwartek o nawet 6,6 proc., do 1,76 zł, ale w piątek papiery już drożały. W trendzie spadkowym notowania Polimeksu są od kwietnia – wówczas za walory płacono 4,2 zł. Od maja spada cały indeks WIG-budownictwo.

Jeden segment z poprawą wyników. Energetyka na stratach

W ciągu trzech kwartałów br. Polimex miał 1,87 mld zł przychodów, o 22 proc. mniej niż rok wcześniej. Strata operacyjna przekroczyła 342 mln zł wobec 89 mln zł na plusie rok wcześniej.

Grupa stoi na kilku nogach. Budownictwo energetyczne zanotowało spadek przychodów o 58 proc., do 439 mln zł, a strata operacyjna wyniosła 365 mln zł wobec 43 mln zł zysku rok wcześniej. O 36 proc., do 91 mln zł skurczyły się też przychody z budownictwa infrastrukturalnego i w miejsce 3,3 mln zł zysku pojawiło się 5,5 mln zł straty. Słabszy wynik przyniosła produkcja konstrukcji stalowych – przychody zmniejszyły się o 17 proc., do 564 mln zł, a zysk o aż 75 proc., do 10,5 mln zł.