Adamietz zbuduje hotel Marvipolu w Gdańsku

Marvipol emituje dług Deweloper chce zebrać do 50 mln zł ze sprzedaży obligacji na rozwój segmentu mieszkaniowego.

W banku ziemi działka pod kolejny aparthotel

W banku ziemi Marvipol ma jeszcze działkę w Kołobrzegu na której swego czasu planowany był aparthotel. „Miejscowy plan zagospodarowania umożliwia zabudowę nieruchomości obiektem zamieszkania zbiorowego i prowadzenie działalności hotelowej. Dla nieruchomości został opracowany projekt architektoniczny oraz została uzyskana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę” – podał deweloper w sprawozdaniu kwartalnym. Zgodnie z planem może tam powstać budynek o powierzchni 9,3 tys. mkw.

Marvipol liczy na 50 mln zł ze sprzedaży obligacji

Deweloper jest w trakcie oferty publicznej obligacji. Zapisy trwają do 12 grudnia. Spółka chce zebrać do 50 mln zł. Papiery będą oprocentowane według stawki WIBOR 6M plus marża uzależniona od wyników zapisów – widełki to 3,5–4 pkt proc. Kiedy wiosną spółka plasowała papiery o wartości 150 mln zł, przedział marży sięgał 3,9–4,5 pkt proc. – i skończyło się na maksymalnej stawce. Mimo bardzo dużej wartości oferty zapisy trzeba było wtedy zredukować – o 6 proc.