OKAM celuje w zamożnych nabywców

Jakie są u was relacje zakupów klientów gotówkowych i posiłkujących się komercyjnymi kredytami?

Proporcje są bardzo wyraźne ze wskazaniem na klientów gotówkowych. Nabywcy kredytowi to nie więcej niż 20 proc. To wynika ze struktury mieszkań, które oferujemy. Zdecydowanie preferujemy lokale, jak to nazywam, docelowe. Na przykład w City Flow przy ul. Redutowej średnia powierzchnia lokali to 70–75 m, więc to są dosyć duże mieszkania. Profil naszych klientów jest taki, że to nie są osoby kupujące pierwszą nieruchomość w życiu. To raczej osoby, które sprzedają mniejsze lokale kupione lata temu i dzięki temu mają wkład 50–60 proc., a nie typowo 10–20 proc. Dziś nie sam koszt kredytu jest problemem, tylko zdolność kredytowa.

Przejdźmy do flagowego projektu – FSO Park. To aż 62 ha terenu i zabudowa ma potrwać ćwierć wieku i dostarczyć około 12 tys. mieszkań. Jaki jest harmonogram? Wspomniał pan budowę szkoły – inwestycja odbywa się na podstawie specustawy, bo to tereny nie pod mieszkaniówkę.

Tak, słynna specustawa lex deweloper w tym przypadku była dosyć oczywista. Inwestycja odbywa się przy naszej pełnej otwartości, przygotowaliśmy najpierw masterplan, żeby pokazać spójną koncepcję zagospodarowania całości. Sercem będzie 10-hektarowy ogólnodostępny park, terenów zielonych będzie w sumie 20 ha, stawiamy na ekologię – cały ruch kołowy zostanie sprowadzony pod ziemię.

I etap to część tego parku, szkoła i około 2 tys. mieszkań. Jesteśmy bardzo zaawansowani, jeśli chodzi o przedstawianie projektu radzie miasta, zakładamy że powinniśmy otrzymać decyzję w ciągu najbliższych kilku miesięcy i rozpocząć procedurę uzyskiwania pozwolenia na budowę. Sama procedura lex deweloper jest na tyle szczegółowa i doprecyzowana, że uzyskanie pozwolenia na budowę jest dużo prostsze.

FSO Park to projekt wielofunkcyjny. Czy pojawi się tu zabudowa biurowa? Z partnerami?