Grupa czeka też na krajowy plan dla energii i klimatu, który zakłada rozwój fotowoltaiki i farm wiatrowych. Grupa rozwija portfel własnych projektów tego typu i koncentruje się na kontraktach PPA (bezpośrednie dostawy do odbiorców).

Luka w przychodach, lepsza rentowność

W I połowie br. Grupa Budimex miała 4 mld zł przychodów, o ponad 6 proc. mniej niż rok wcześniej. Zysk netto był podobny i wyniósł 277 mln zł.

Przychody z generalnego wykonawstwa wyniosły 3,259 mld zł i były niższe rok do roku o 7,6 proc. Rentowność przerabianych kontraktów podskoczyła jednak z 8,4 proc. do 11,5 proc., co pozwoliło zaksięgować wzrost zysku brutto ze sprzedaży o aż 27 proc., do 413 mln zł. Zysk operacyjny wyniósł 257,5 mln zł, o 12,5 proc. więcej niż rok wcześniej. Czysty zarobek części budowlanej wzrósł o 1,4 proc., do 254,1 mln zł. Jak zaznaczył prezes Popko, niższe przychody to efekt mniejszej liczby przerabianych kontraktów – głównie w segmencie kolejowym jest luka: część kontraktów zakończono, te wygrane w 2023 r. czekały na podpisanie – bo był problem z KPO. Z kolei poprawa rentowności to z jednej strony efekt niższych cen materiałów i usług podwykonawców, a z drugiej zakończenia i rozliczenia dużych kontraktów.

W 2025 r. Budimex spodziewa się stabilizacji rynku budowlanego, a odbicia w 2026 r.