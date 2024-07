W I połowie br. Grupa Budimex wypracowała prawie 277 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej, o niecały 1 proc. więcej niż rok wcześniej choć przy niższych o ponad 6 proc. przychodach , które wyniosły 4 mld zł. Budimex tradycyjnie opublikował podstawowe wskaźniki w związku z przesłaniem informacji hiszpańskiej spółce matce. Raport półroczny ukaże się 23 sierpnia.

Lepsza rentowność segmentu budowlanego

Przychody z generalnego wykonawstwa wyniosły 3,259 mld zł i były niższe rok do roku o 7,6 proc. Rentowność przerabianych kontraktów podskoczyła jednak z 8,4 proc. do 11,5 proc., co pozwoliło zaksięgować wzrost zysku brutto ze sprzedaży o aż 27 proc., do 413 mln zł. Zysk operacyjny wyniósł 257,5 mln zł, o 12,5 proc. więcej niż rok wcześniej. Czysty zarobek części budowlanej wzrósł o 1,4 proc., do 254,1 mln zł.

Przychody części usługowej (głównie FB Serwis zajmujący się zagospodarowywaniem odpadów oraz utrzymaniem dróg i budynków) wyniosły w I połowie br. 463 mln zł , o 5,4 proc. więcej niż rok wcześniej. Rentowność zmniejszyła się z 18 proc. do 15,2 proc., co poskutkowało obniżeniem zysku brutto ze sprzedaży do 70 mln zł (o 11 proc. mniej rok do roku). Zysk operacyjny skurczył się o ponad 12 proc., do 38,4 mln zł, a netto o 5,1 proc., do 24,4 mln zł.

Więcej o półroczu i perspektywach spółka poda podczas poniedziałkowej porannej konferencji. Relację zamieścimy na portalu.