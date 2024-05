Kontrolowana przez hiszpański Ferrovial grupa w I kwartale br. wypracowała 119,1 mln zł zysku netto (4,67 zł na akcję), o 12 proc. więcej niż rok wcześniej. Choć przychody spadły, rentowność przerabianych kontraktów była znacznie lepsza niż rok wcześniej.

Budimex zwiększył zysk

Skonsolidowane przychody Budimeksu skurczyły się o ponad 15 proc., do 1,64 mld zł, ale zysk brutto ze sprzedaży wzrósł o prawie 13 proc., do 196 mln zł. Zysk operacyjny zwiększył się o ponad 12 proc., do 115 mln zł. Grupa cały czas mnóstwo zarabia na odsetkach od zgromadzonego na rachunkach morza gotówki (4 mld zł): w I kwartale br. było to 51 mln zł wobec 54 mln zł rok wcześniej.

Segment budowlany wypracował 1,42 mld zł przychodów, o 18 proc. mniej niż rok wcześniej, jednak zysk brutto ze sprzedaży wzrósł o 15 proc., do 159 mln zł. Oznacza to wzrost marzy z 8 do 11,2 proc. Zysk netto był większy o 12 proc. i wyniósł ponad 108 mln zł. Wciąż gros przychodów zapewnia rynek polski – kontrakty w Niemczech przyniosły ponad 65 mln zł przychodów, na Słowacji prawie 21 mln zł, a w innych krajach UE prawie 17 mln zł.

Segment usługowy (głównie FB Serwis zajmujący się utylizacją odpadów oraz utrzymaniem dróg i budynków) zwiększył sprzedaż o prawie 8 proc., do 234 mln zł. Zysk brutto ze sprzedaży wzrósł o ponad 4 proc., do 38,3 mln zł. Zysk netto skurczył się o 2 proc., do 13,8 mln zł.