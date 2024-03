Papiery budowlanego giganta, który niebawem wejdzie do WIG20, w poniedziałek taniały o nawet blisko 9 proc., do 662 zł. Niecałą godzinę przed końcem sesji wartość obrotów przekroczyła 30 mln zł. Część inwestorów najwyraźniej wzięła się do realizacji zysków. Budimex ma za sobą znakomitą passę. Od października 2022 r. trend wzrostowy przyspieszył, wtedy za akcje płacono 220 zł, a w piątek na zamknięciu został ustanowiony nowy rekord – 738 zł.

We wtorek odbędzie się konferencja Budimeksu podsumowująca 2023 r. Spółka opublikowała już wcześniej wyniki finansowe, w ostatnich dniach zdobyła kolejne duże kontrakty, m.in. w Czechach.

W 2023 r. skonsolidowane przychody Budimeksu wzrosły o prawie 14 proc., do 9,8 mld zł, zysk operacyjny o aż 39 proc., do 781 mln zł, a netto o 38 proc., do 738 mln zł. Wartość portfela zamówień grupy na koniec 2023 r. wynosiła 13,1 mld zł, tyle samo rok do roku. Wartość kontraktów oczekujących na podpisanie, gdzie oferta spółki zajęła pierwsze miejsce, sięga drugie tyle, z czego ponad 7 mld zł przypada na kontrakty na rynkach zagranicznych: czeskim oraz łotewskim.