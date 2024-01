Wiceprezes Inpro: brakuje stabilności i przewidywalności

Staramy się trzymać tego poziomu, ponieważ to jest to, co zapewnia płynność naszej spółce, żebyśmy mogli funkcjonować, pozyskiwać kolejne nieruchomości pod zabudowę. Wspomnijmy, że ta marża to wynik za działalność cztero-, pięcioletnią, a przy przedłużających się procedurach administracyjnych lub sądowych na rozpoczęcie inwestycji po zakupie działki trzeba czekać nawet 6–7 lat. Wszystko musi się więc kolokwialnie mówiąc spinać – stąd te marże.

Wydaje się, że po tym, co się wydarzyło w minionym roku, ceny wykonawstwa się trochę uspokoiły. To dobre dla naszego rynku, zwłaszcza po czasach szoków cenowych związanych z najpierw z pandemią, potem z wybuchem wojny w Ukrainie, z cenami energii. Trudno było utrzymać ceny sprzedaży przy tak zmieniającym się otoczeniu. Cały czas marzymy, żebyśmy wrócili do takiej stabilności z lat 2013–2019, kiedy rynek rósł po 20 proc. rocznie, deweloperzy byli w stanie odpowiadać podażą na rosnący organicznie popyt. W takim stabilnym otoczeniu zarówno wykonawcy mogą składać przewidywalne oferty budowy, my możemy utrzymywać marże bez gwałtownych zmian cen mieszkań, a klienci przy rosnących wynagrodzeniach mają możliwość kupowania. To moje marzenie noworoczne, żeby rynek wrócił do długoterminowego, stabilnego trendu.

W waszej grupie jest Inbet, producent prefabrykatów. Jaka jest jego rola? Czy i w jakiej skali wykorzystujecie prefabrykaty we własnych przedsięwzięciach deweloperskich?

Inbet to zakład, który w ostatnich latach przeszedł modernizację dzięki wielomilionowym nakładom. Prefabrykaty w około 1/3 sprzedawane są na rynkach skandynawskich, w 1/3 na rynku pomorskim, a w 1/3 wykorzystywane do naszych projektów deweloperskich. W zeszłym roku udało się nam dopiąć system prefabrykacji, dzięki czemu realizujemy pierwsze budynki całkowicie prefabrykowane. To zasadniczo skraca czas potrzebny na budowę, zmniejsza popyt na robociznę, bo dużo mniej ludzi potrzebnych jest do realizacji inwestycji. Dodatkowo prefabrykacja daje lepszą dokładność wykonania, estetykę, zapewnia porządek na budowę – dużo plusów.