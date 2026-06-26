Prezesem PKO TFI nadal będzie Rafał Madej, co akurat nie jest niespodzianką. Kiedy zaś mowa o zaskoczeniach, to za największe należy uznać powołanie Marcina Wlazło na stanowisko wiceprezesa nadzorującego podejmowanie decyzji inwestycyjnych. Stanowisko to obejmie od 1 października (pod warunkiem uzyskania zgody KNF). Wlazło co prawda ma duże doświadczenie w branży TFI (pracował m.in. w TFI PZU), ale w ostatnim czasie związany był z branżą maklerską. Stał na czele BM Pekao i w ostatnim czasie był jedną z bardziej rozpoznawalnych osób w branży. Jego odejście oznacza, że biuro maklerskie spod znaku żubra będzie musiało poszukać nowego szefa.

Reklama Reklama

Warto przy tym zwrócić uwagę, że w ostatnim czasie transfery na linii Pekao – PKO BP i w drugą stronę stały się dość powszechne. Po wakacjach do BM Pekao ma dołączyć Marcin Borciuch, który ma stanąć na czele zespołu maklerów instytucjonalnych. BM PKO BP wzmocniło za to zespół maklerski, pozyskując Pawła Tofila z BM Pekao.

Zarząd PKO TFI wybrany

Wracając jednak do PKO TFI, w skład zarządu powołane zostały jeszcze dwie osoby. Mowa o Joannie Szymerskiej, która od 1 października też ma objąć funkcję wiceprezesa. Ma nadzorować system zarządzania ryzykiem. Tak jak w przypadku Wlazło, obejmie ona stanowisko pod warunkiem uzyskania zgody KNF. Szymerska przez ostatnie lata kierowała pionami ryzyka na stanowiskach dyrektorskich w wiodących towarzystwach funduszy inwestycyjnych w Polsce, w tym w strukturach dużych grup kapitałowych (grupa Pekao, grupa PZU) oraz Ipopema TFI.

Zarząd PKO TFI uzupełniać będzie Renata Wanat-Szelenbaum, która posiada 25-letnie doświadczenie w pracy na stanowiskach menedżerskich w największych instytucjach w sektorze finansowym i ubezpieczeniowym w Polsce: Banku Handlowym w Warszawie, HSBC Banku i Banku Pekao, towarzystwach funduszy inwestycyjnych PKO TFI, Skarbiec TFI, Ipopema TFI i Pekao TFI oraz w grupie PZU. Renata Wanat-Szelenbaum stanowisko wiceprezesa nadzorującego obszar sprzedaży i marketingu ma objąć ze skutkiem od dnia następującego po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 r..