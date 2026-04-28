Nowa funkcja XTB umożliwia klientom natychmiastowe potwierdzenie, czy połączenie telefoniczne rzeczywiście pochodzi od firmy. Za każdym razem, gdy z klientem kontaktuje się przedstawiciel działu obsługi klienta lub sprzedaży, użytkownik może poprosić o powiadomienie w czasie rzeczywistym w aplikacji XTB, potwierdzające tożsamość osoby dzwoniącej.

– Bezpieczeństwo rachunków naszych klientów jest dla nas najwyższym priorytetem – mówi Omar Arnaout, prezes zarządu XTB. – Żyjemy w czasach, w których skala działań cyberprzestępców staje się coraz większa. Dlatego instytucje finansowe powinny działać odpowiedzialnie i skupiać się na wprowadzaniu kolejnych innowacyjnych rozwiązań mających na celu ochronę środków klientów. Z tego powodu nieustannie inwestujemy w rozwiązania związane z cyberbezpieczeństwem. Jestem przekonany, że weryfikacja połączeń głosowych poprzez aplikację pozwoli naszym użytkownikom poczuć się jeszcze pewniej podczas interakcji z naszym zespołem – mówi Arnaout.

Wprowadzone rozwiązanie ma usprawnić proces weryfikacji podczas kontaktu z działem obsługi klienta XTB. Obecnie, zamiast odpowiadać na kilka pytań bezpieczeństwa, będzie można wybrać opcję potwierdzenia tożsamości poprzez aplikację mobilną.

To kolejne rozwiązanie związane z cyberbezpieczeństwem, które zostało wprowadzone w XTB w ostatnim czasie. Kilka miesięcy temu spółka poinformowała o wprowadzeniu tzw. Panic Button, czyli awaryjnej blokady konta. W ramach tego rozwiązania można zablokować konto, wylogować się ze wszystkich urządzeń, wstrzymać wypłaty oraz zablokować usługi eWallet w szybki i intuicyjny sposób. Następnie, po zmianie hasła, konto można swobodnie odblokować, potwierdzając tożsamość skanem twarzy.

Wyniki XTB. Rynek czeka

Informacją dnia w przypadku XTB będą jednak wstępne wyniki finansowe za I kwartał, które to zostaną opublikowane po wtorkowej sesji. Oczekiwania rynkowe są bardzo duże. Najwięksi optymiści mówią nawet o 650 mln zł zysku netto. – Wszystko wskazuje na bardzo mocny kwartał. To, co się działo na rynkach, w szczególności na rynkach surowców i towarów, to było prawdziwe eldorado dla brokerów. Dużo się działo na rynku złota, srebra, gazu, ale także i ropy naftowej. To powinno być widoczne w wynikach XTB – mówił Chrzanowski w poniedziałek w Parkiet TV.